兩隻碗疊放啜實無法分開拍片求救　街坊集思廣益分享3招

相信不少人都遇過一個常見難題——兩個碗卡住無法徒手分開。近日有網民於社交平台的群組求助，指家中有兩隻碗疊放後卡住了，無法分開，希望街坊能提供解決方法。不少網民都集思廣益留言獻計，最後事主也順利解決問題。

碗疊放啜實難分開

網民於「將軍澳主場」群組發布影片求助，片中兩個碗疊放並啜實，不論如何用手撬開都無法分開：「有冇街坊有經驗，怎樣可以分開兩隻碗，重疊咗好難拉返出來，唔想打破其中一隻」。

網民紛紛留言提供建議，最後一共有三種解決方法。

方法一：用刀背敲碗側

有人建議用刀背敲碗側：「用把刀背喺側邊敲幾下就得，我前幾日都係兩隻碗粘住咗。」、「洗碗盤咗一盆水，放入水輕輕在邊上敲邊會甩出嚟。」。

方法二：浸水

部分人建議將碗浸在水中：「開盤洗潔精凍水浸落去一陣就甩」、「一盤清水浸，慢慢就會分開」。

方法三：冷縮熱脹

不少網民都建議用冷縮熱脹的原理分開兩個碗：「裡面放冰，外面用熱水。冷縮熱脹原理」、「出面浸熱水，入面放冰」、「浸完熱水！攞起倒晒所有熱水！再放幾粒冰喺裡面隻碗到！完」。最後事主也採用這個方法，成功分開兩個碗：「我先用熱水浸外面嗰隻碗，再放一個乾冰喺內碗，跟住用個匙羹挑起分開」。