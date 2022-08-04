台灣男童手多掃跌多碟迴轉壽司　店員多次提醒家長仍懶理

外出時家長最怕小朋友手多多，也會適時管制孩子的行為。近日有位台灣網民在迴轉壽司店看見有名男童伸手到正在運行的壽司鏈上，掃跌多碟壽司，其母親卻在旁與朋友聊天，沒有阻止兒子的行為，引起網民非議。



台灣女網民於Facebook群組「爆料公社」發布一段片段並表示：「雖然是吃握壽司…但是你家孩子握過的壽司我真的不敢吃QQ」。片中一名男童站在坐位上，手伸進壽司輸送帶前的塑膠檔板門縫中，掃跌了輸送帶上的一碟壽司，魚生掉落在醋飯旁，繼續在輸送帶上供食客拿取。男童見狀仍未打算停手，欲掃跌下一碟壽司，這時有店員出現，男童才暫時停止。

事主表示發現時已立即按服務鈴告知店員，並大喊：「欸！！那個弟弟把壽司用掉！」，但家長仍然顧著聊天，沒有制止男童。她續指店員已多次提醒家長，但是他們仍放任孩子。事主已望著男童掃跌多碟壽司，因此才決定錄下男童的行為「警世」。

家長放任孩子的態度引起網民非議，許多人都認為店員應向家長收取這幾碟壽司的費用，同時批評家長沒教養，縱容孩子犯錯：「這家長也太恐龍了吧」、「父母教育的問題不是小孩的問題」、「最討厭這種家長，小孩當下犯錯，大人卻都裝瞎」、「這種家長就等著以後自食惡果吧！」。

有網民指自己當時也光顧同一間壽司店：「妳跟我吃同一場，我還在想說這位壽司師傅不ok，原來是我誤會他了」，更有不少人表示以後都不敢吃輸送帶上的壽司。

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