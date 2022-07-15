傳男童因父母睇戲被遺於戲院外 警到場揭事件真相

屯門網上專頁流傳一張照片，有屯門街坊表示在晚上約十一時，途經屯利街新都商場英皇戲院對開時，發現一名年約3至4歲的男童逗留戲院門外，並坐在地上玩手提電話，身旁並沒有成人看顧。而該名網民表示曾向商場保安員查問，驚悉其父母因看電影而將兒子放置在戲院門外，網民認為「根本就係疏忽照顧」，遂報警處理。



昨晚（14日）屯門網上專頁「屯門友」轉發街坊報料，報料時間為晚上十一時左右，帖子附有一張男童獨自坐在地下玩手機的圖片。網民表示晚上下班時途經屯利街新都商場英皇戲院對開，發現男獨自逗留戲院門外，身旁並沒有成人看顧。網民亦曾向商場保安員查問，保安員回答「佢父母喺戲院睇戲」，網民認為「根本就係疏忽照顧」、「而且依家仲係疫情」，遂報警處理。

圖片來源：屯門友＠Facebook專頁

其後警方證實接獲相關報案，更到場了解情況，但到場後並未尋獲涉事男童。警員向保安員查問後，獲悉該名男童的父親是有便意前往如廁，便請保安員代為看顧男孩，如廁後便折返現場接走兒子。警員經調查後證實事件不涉刑事成分，把案件列作雜項處理。



不過網民對於是次事件，就有關保安員說法及父母行為有以下回應。部份人認為，保安員未知事件真相便說父母去看戲，應該肯定是事實才說出口。另外，網民更認為無論離開孩子一陣子也好，也應常伴孩子左右，避免因一時之快而走失孩子。