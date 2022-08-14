超難小一數學題媽媽呻唔識教：想燒掉大學文憑！算式背後原理是…

網上經常流傳複雜的功課題目，很多時連家長都未必懂得作答，令人疑惑是否超出了學生的能力。近日有位網民分享小一兒子數學功課的其中一頁，題目算式複雜，連母親也大喊不懂教！一眾網民也留言拆解算式背後的原理。



小一數學題簡單複雜化

馬來西亞有位母親在社交平台發布小一兒子數學功課的相片，稱仍在想辦法向孩子解釋算式背後的邏輯。相中每道加法題目的下方都有兩個可填上數字的圓圈，圓圈下更延伸出另一道算式。這種答題模式似乎是為了讓學生用新方式計算答案，而非直接計出兩組數字的總和。

小一數學功課已如此複雜，連母親都大呻不懂教。（FB@Nur Atiqah Zulkiplee）

母親斥扼殺孩子學習興趣

母親表示：「小一學生買擦膠時都要花很長時間數錢，有時連找換散銀也會計錯；內褲、頭巾也會穿歪；他們不敢自行到食堂買食物，平日也只懂用手袖來擦流鼻涕……」年僅小一的孩子未必能掌握基本的數學概念，連簡單的生活技能都未能掌握，令母親疑惑這種進階的計算方式是否太困難，更認為現時的學習模式會「干擾孩子發展軟技能，窒礙孩子大腦發育」。她續指兒子沒有學習問題，他懂得速記，很快就能掌握倍數和速記的概念，乘數表也已經背到6了。

母親直言看到這份功課時不禁懷疑：「這是訓練孩子成為機器人的議程嗎？」、「這種問題會扼殺孩子對學習的興趣」，更大呻想燒掉自己的大學文憑，因為花費巨額讀書，最後竟連小一功課都不懂教。她亦表示現在思考如何向兒子解釋算式背後的邏輯。

母親直斥現時的學習模式會扼殺孩子的學習興趣，干擾他們發展。（photoAC）

題目原理是「湊十法」？

這張相片引起網民熱議，有網民解構此算式為「湊十法」，即是將其中一組數字加至「10」，再從另一組數字中減去剛才所加的數字，用這種方法簡化算式。有人認為這種方式「能訓練孩子的邏輯思維」、「數學不是死板的，是高層次的思維」。

小一學生難掌握 網民直言揠苗助長

不過有不少人認為儘管這種方法有很多好處，但對小一學生而言實在是太複雜，小朋友未有好的數學基礎會難以掌握，與揠苗助長無異，更抹殺了他們對學習的興趣，令學習變成痛苦的事。

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