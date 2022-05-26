懷孕｜孕婦常進食外賣、急凍食品　易增流產機會　或與這物質有關

超市微波食物、冷凍食品相當方面，只需要解凍後就能食用，不過最近有日本團隊針對身懷六甲孕婦與冷凍食品、市售便當等食品去做研究，試圖找出之間的關係，結果發現，如果每周食用市售便當、冷凍食品的頻率過高，胎兒死於腹中的機率竟高達2.6倍。



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據《每日新聞》報道，日本名古屋市立大學杉浦真弓教授的研究團隊最近在國際期刊《Nutrients》發表一篇研究報告，內容是針對懷孕結果，以及孕婦食用市售便當、冷凍食品、調理包、沖泡式食品、罐頭食品之間的關係分析，結果得出，食用市售便當、冷凍食品的頻率高低，與死產的機率有關，至於其他3項，調理包、沖泡式食品、罐頭食品等等，則未發現與死產有關連。

報告結果將食用市售便當、冷凍食品的頻率分為3等級，分別是一周不到1次的「偏少」、一周1至2次的「中等」以及一周3至7次的「偏高」，結果發現，食用用市售便當程度，「中等」的死產率是「偏少」的2倍、「偏高」的死產率是「偏少」的2.6倍；至於食用冷凍食品，「中等」、「偏高」的死產率是「偏少」的2.2倍。

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杉浦教授提到，先前的研究指出，使用聚碳酸酯裝食品的容器，若去微波後會溶出雙酚A（BPA），進而影響懷孕結果，而在市售便當、冷凍食品需要微波的情況較多，溶出化學物質可能是造成死產原因，不過還需要更進一步的研究。

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