黃體素能助孕？行房後要抬高腳？　婦科醫生分享5項不孕傳聞真假

撰文： Niusnews妞新聞 最後更新日期： 2021-04-04 12:00

想懷孕真的不容易.....除了精、卵子都要健康、充滿活力以外，連年齡、愛愛時機、男女方有沒有盡興都有影響喔～

婦科醫生向你破解5項「不孕」傳聞！（點圖閱讀）

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懷孕一向都不是容易的事。事實上，每一次的懷孕都是難得的機會：剛好排卵、剛好發生性行為、又有強壯的卵子跟精子相遇、相遇後胚胎還要順利著床、在孕期10個月小心呵護、終至分娩……每個寶寶都是上天給的禮物。

然而，有很多夫妻都因為不同的原因一直無法成功受孕。台灣知名婦產科主治醫師「威廉氏後人」李毅評在《威廉氏後人的好孕課》著作中，就為各位解答了「不孕多久才要看醫生」、「不孕是誰的責任」等等5項迷思！

不孕迷思 1 夫妻行房未避孕但沒懷孕多久要看醫生？

首先，行房多長時間沒懷孕該看醫生？光作者的回答可能就和一般人想的不一樣：「年齡小於35歲的夫妻未避孕超過一年沒懷孕者；超過35歲的高齡夫婦未避孕超過半年者」就應該就醫了！威廉氏後人表示：「35歲後的每一顆卵子都很珍貴，越早治療就越有機會把握健康的卵子。」

不孕迷思 2 黃體素能助孕？

黃體素對女人婦科有很重要的影響。黃體素若不足，可能會月經不規律、容易流產，甚至不孕，但事實上補充黃體素還是要遵照醫囑，在適當的時間服用適當的劑量！威廉氏後人：「如果在濾泡期間就開始使用黃體素，會抑制排卵、造成事前避孕藥的效果；如果在排卵期前後提早使用黃體素，反而會破壞正常的著床機會，造成事後避孕藥的效果，尤其是正在進行試管療程的人，你的內膜正處於嚴格監控的狀態，稍有不慎的黃體素變化，就有可能讓寶貴的胚胎無法著床。」

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不孕迷思 3 不孕是誰的問題？

高齡除了是造成不孕的其中一個因素以外，根據世界衛生組織統計的8500對夫妻，有37%的不孕是女方問題、8%是純男方因素、35%是男女雙方都有問題、20%是找不出原因。綜合以上數據，男生必須佔一半的責任。

至於20%的不明原因不孕，有1/5是兩方都沒問題，卵子、精子功能都正常，所以不要再因為檢查不出結果而感到沮喪，因為有很多夫妻都跟你們有一樣的問題！

不孕迷思 4 吃什麼食物能助孕？

很多人在備孕、流產的時候，都會自我懷疑：「是不是我吃了什麼才不能懷孕／流產？」或是：「有什麼食物能助孕？」對這種常見的迷思，威廉氏後人表示：「跟食物真的無關！食物就只是食物。除非是吃到非常大量，不然跟藥物的劑量、濃度還是有天壤之別。所謂的健康食品也就僅是一種食物，療效沒有被證實，所以不叫藥品。如果你想要懷孕，就應該好好的了解月經週期和排卵日的計算，接受完整的不孕症檢查，了解人工協助生殖的基本概念，搞懂不孕症的原因分析。」錯誤的期待只會帶來更多錯誤的自我傷害。因此媽咪們不要再因為不相干的理由而自責了！

不孕迷思 5 行房完什麼姿勢最容易受孕？

坊間有很多「最容易受孕的姿勢」指導，認為男生射精後女生要抬腳、抬臀、或是女上位最容易受孕……等等。但威廉氏後人卻認為：「比起姿勢，讓女方高潮或許更有效！」

不同的姿勢能不能增加受孕機率？這點其實一直都沒有醫學證實，甚至已經有研究發現，在性行為過程中精蟲就已經出現在女方輸卵管，因此等男生射精完後再抬腳、倒立，幫助都不大。反之，女生在性高潮時分泌的催產素反而會刺激子宮跟輸卵管的收縮和運動，反而會引導更多的精蟲運送到輸卵管，受孕機率會更大。

另外，性行為中常使用的潤滑劑也會對精蟲活動力有影響：油性潤滑劑、橄欖油、人類口水都會影響精子的游動喔！

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