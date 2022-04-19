懷孕｜不孕分2大類　困擾一年應接受治療　6種體質人士可這樣調理

何謂不孕症？台灣安南醫院中醫部賴建銘醫師言簡意賅表示，所謂不孕症就是指男女結婚後雖有正常規律的性生活，但超過一年仍未自然成功懷孕的情況便是。



賴建銘醫師指出，現代人工生殖醫學技術如人工授精和試管嬰兒等日趨發達越益進步，但為不孕症所苦的患者依然不在少數。不孕症大致可分為器質性和功能性兩方面問題。器質性問題如子宮構造異常、輸卵管阻塞、子宮內膜異位症等因素而造成不孕，而功能性問題則是指「下視丘-腦下垂體-卵巢-子宮」性腺軸之內分泌出現問題。

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不孕症治療不僅限於女性 男性恐精蟲太少、活動力不佳

賴建銘醫師說，如不孕症原因為器質性問題，通常會建議患者先尋求婦產科醫師做後續檢查治療，再由中醫師來做調理。懷孕為夫妻間大事，因此不孕症治療不單只是女性方面問題，男性方面的問題其實也不少，比如精子數目太少和精子活動力不佳，因此建議夫妻雙方需一同接受治療，增加其後受孕機率。

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六類型人經絡不通 中醫辯證個人化治療

賴建銘醫師也說，中醫認為不孕症跟肝、心、脾、腎跟衝、任、督、帶脈等經絡有關，可大致分為以下六種證型，但臨床上還是需要由專業中醫師來做個人化診療為宜。

一、腎虛型

宜補腎，可用右歸丸、左歸丸等加減。

二、氣血虛弱型

宜補養氣血，可用歸脾湯、人參養榮湯等加減。

三、肝氣不疏型

宜疏肝理氣，可用柴胡疏肝湯、加味逍遙散等加減。

四、陰虛有熱型

宜滋陰清熱，可用一貫煎、知柏地黃丸等加減。

五、痰阻胞宮型

宜祛痰化濕，可用二陳湯、溫膽湯、桂枝茯苓丸等加減。

六、下焦濕熱型

宜清利濕熱，可用龍膽瀉肝湯等加減。

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進入人生生殖 中西合併調理成功率更高

最後，賴建銘醫師有感而發現代社會人人忙碌，工作壓力更大且情緒更緊張，加上男女結婚年齡逐漸往後遞延及近幾年來少子化現象日趨明顯嚴重，導致不孕症患者尋求中西醫治療的對數逐漸攀升。中醫目前在不孕症患者治療上已具相當不錯成效，除了想自然懷孕的夫妻外，對於想接受人工生殖醫學技術的夫妻，也能一起搭配中醫調理來增加受孕機率，還能緩解西醫治療過程中的不適感。

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