親子好去處｜帶孩子嬰幼兒野餐打卡攻略！即睇必帶裝備、食物清單

夏日將至，加上疫情紓緩，不少家長都會帶小朋友都郊外親親大自然，或者野餐打卡。不過，帶小朋友或嬰幼兒野餐要準備甚麼呢？又有甚麼要注意呢？要帶多少食物、零食和玩具？小朋友在大自然中被蚊叮蟲咬怎麼辦？讓我們為大家整合，野餐時爸媽必帶裝備食物清單！



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【本文獲「親子王國」授權轉載，原文：【親子好去處】帶小朋友嬰幼兒野餐打卡攻略！爸媽必帶裝備食物清單】