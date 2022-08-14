親子好去處｜港島區5大免費特色遊樂場 長滑梯、玩沙、攀爬設施

其實香港有很多免費又具有特色的公園，讓大小朋友舒展身心、開心玩樂！在港島區就有5大免費特色遊樂場，玩樂設施不是傳統那種設計，反而各具特色，包括航海主題、渠管打卡位、4米超長滑梯、玩沙區及各種攀爬設施等等。



香港公園 兒童遊樂場

港島區最經典非香港公園莫屬！佔地1000平方米的兒童遊樂場，遊樂場以七彩牆身設計，非常吸睛，引來很多人來拍照打卡。遊樂場裡設有4米長滑梯，別說小孩，大人看到也很想玩啊！

遊樂場以分層式的設計，總共有六層，而每一層都設有不同遊樂設施，保證令小朋友盡情放電。當中更有一個特別設施，就是「沙池」，不過上次到訪時，沙池因疫情而需暫時關閉，大家請自行留意有否開放。

其實，香港公園也算是好逛的公園，不論大小朋友或長輩也適合來閒逛。因為這裡動、靜態的活動皆備，除了上述提及的公園，更有觀鳥園、人工湖、花園等等，相信玩大半天也可以。

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如何前往：



港鐵：金鐘站 B或C1出口、中環站 J2或K出口

截圖自康樂及文化事務署網頁

黃泥涌道新月花園 兒童遊樂場

位於跑馬地的遊樂場也算是好玩之選！公園佔地不大，卻填滿多樣化的遊樂設施，包括攀爬設施、氹氹轉、搖搖船等，適合一班電兔來來挑戰！遊樂場色調很鮮艷奪目，如果配合陽光映照，又是一個散心好去處。

平日下午到訪時都相當多人流，可想而知是區內有口皆碑的好玩遊樂場。

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如何前往：

電車 跑馬地總站

中山紀念公園 兒童遊樂場

中山紀念公園坐落於西營盤東邊街北，佔地約4.22公頃，公園的主要設施包括1個七人足球場（人造草）和2個籃球場。



中山紀念公園兒童遊樂場，佔地不算大，以鐵路為主題，擁有大大的舊火車頭搭配三條滑梯，好玩又吸睛！加上中山紀念公園有部份位置是草坪空間，假日就會有不少人來這野餐，吹著海風散步也非常愜意，非常適合散步、野餐、放電的套裝行程。

在週六下午到訪，人流也不少呢！不過很多人都是來野餐，趁空閒時間來遊樂場玩耍一陣子。

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截圖自康樂及文化事務署網頁

中西區海濱長廊 西區副食品批發市場段 & 捐山窿公園



近年才剛落成的碼頭遊樂場，坐落於中西區海濱長廊的西區副食品批發市場段，以航海為主題，而且真是對著海玩耍，感覺很愜意！



來到這裡別錯過捐山窿公園，沿著海濱長廊步行約5至10分鐘就會到達豐物道海濱休憩用地。捐山窿公園是參考七十年代渠管遊樂設施，搖身一變成為特色主題公園，暴龍哥竟說好像多啦A夢裡的那個公園呢！小朋友在渠管中爬高爬低、溜滑梯、玩捉迷藏，可以隨意發揮怎樣玩，他們亦很喜歡這種鑽來鑽去的感覺！

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鰂魚涌公園 兒童遊樂場

這遊樂場算是比較舊，但勝在空間很廣闊，而且設施豐富，都是值得來到訪！大家到達第一步可以先看地圖，因公園太大了，我們當時也迷路。那天平日到訪，人流不多，但猜想假日時人流會相對增多，畢竟附近也有很多住宅。

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如何前往：



港鐵 太古站E1出口

截圖自康樂及文化事務署網頁

最後，在此提醒大家，外出遊玩時請自律，戴好口罩保護自己、保護他人！使用設施前後記得為小朋友清潔雙手！



《本文經港台混血小暴龍授權轉載》

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