收入只夠養一子丈夫恨追囡 稱窮有窮養港媽斥自私

不時有人討論經濟狀況不佳應否生育的話題。近日有港媽在社交平台大吐苦水，表示現時家庭收入只夠養一個小朋友，雖然本來已育有半歲兒子，事主亦稱不願生第二胎，但丈夫仍堅持想追囡，更稱窮有窮養，大不了交由父母幫忙照顧，令事主非常無奈。



港媽在Facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，指現時家中育有半歲兒子，早在兒子出生先，丈夫已多次表示想追囡湊個「好」字，但遭事主拒絕，兩人一直未有共識。事主表示自己是獨生女，認為獨生孩子不用面對與手足相爭、父母偏心的問題，因此不希望再生一胎，她續指丈夫小時候被兄弟欺負，一直渴望有姊妹，因此「擺明係偏心女仔」，擔心會對兒子造成負面影響。

丈夫多次表示想追囡湊個「好」字。（photoAC）

收入只夠養一子丈夫稱窮有窮養

事主指堅持不追第二胎的另一原因是經濟負擔大，她稱現時家庭收入只夠養育一名孩子，她知道丈夫望生女便詢問：「如果下個係細佬咁點？」，怎料丈夫竟回覆：「繼續追女」。他也明白家庭經濟狀況不容許再養幾名孩子，但卻稱：「咁咪隊俾老爺奶奶湊囉」，令事主非常憤怒並斥責他不負責任，明知沒有資源再養多位孩子，卻堅持追女並將責任推卸給年事已高的父母。

丈夫反稱小朋友可以「窮有窮養；貴有貴養」，更以朋友的經歷為例望說服妻子，令事主深感無奈，直言「我唔係生仔機器」。

事主不願再生，直言「我唔係生仔機器」。《BB來了》劇照）

網民斥自私囑做好避孕措施

網民紛紛留言表演看法，直指丈夫自私：「窮有窮養係有底線，基本野都要俾到」、「有大屋有工人幫手都話，唔係到最後得你自己委屈，為咩？」、「點解啲男人咁中意隊畀老豆老母湊」。有許多人更囑事主做好避孕措施，以免丈夫為追第二胎而不擇手段。

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