調查指養育一名孩子總開支升至600萬　年均開支高達28.4萬

李麗珊曾於2006年的恒生廣告提及養大一名孩子需花費400萬，這個說法亦為人熟知。恒生公布了最新一項調查報告，結果顯示，現時養育一名孩子至22歲的總開支為600多萬，平均每年需花費28.4萬，16年間升幅高達55%！



近8成受訪者望達至財務自由或過理想生活

恒生於今年6月透過「恒生優越理財育兒及退休規劃調查」，訪問了逾630名持港幣100萬元或以上流動資產的優越人士對於育兒及退休規劃的意見。受訪者最重視3項人生目標，包括「財務自由或理想生活」（78%）、「為理想的退休生活做準備」（59%），以及「為家人提供更好或足夠保障」（36%）。

近8成受訪者望達至財務自由或過理想生活 。（photoAC）

養育小孩至22歲總開支高達600萬

當中已為人父母的受訪者普遍表示願意為家庭作出全方位的承擔，有79%家長顧慮子女的未來，希望照顧他們至畢業而且有工作，能經濟獨立後。調查顯示受訪家長平均每年需花費28.4萬養育孩子。如果要養育一名小孩至22歲，計及通脹後的總開支為600萬，升幅較16年前的400萬高55%。

調查亦問及家長培育孩子時最重視的價值，大部分家長最著重子女的身心健康和價值觀（82%），其次為學業成績（43%）以及財務安排（42%）。

普遍受訪者願意為家庭作出承擔。（photoAC）

退休後每年花27.6萬 才能維持目前生活水平

雖然大部分優越人士都願意花費龐大金額照顧子女至他們經濟獨立，但不少人都憂慮退休後經濟狀況不佳。66%受訪者顧慮年老後的健康狀況，憂慮沒有足夠儲蓄支付醫療費用；65%受訪者擔憂退休後無法維持現時生活水平，甚至可能成為家人的負擔。調查結果預計受訪者退休後的年均開支達27.6萬，才足以維持目前的生活水平。

沒有必然適合的養育方案

滑浪風帆選手李麗珊，以及藝人林嘉欣亦就此分享個人意見。李麗珊如今育有兩名女兒，她表示現時已開始規劃退休生活，並指「育兒或退休所需的數目只是一個參考數字，實際當然因應個別家庭、個人需要而有所不同」。林嘉欣同樣育有兩女，她認為育兒沒有正確的方案：「每個小朋友的個性都不同，相信沒有一個必然適合和正確的養育方案，不過可以肯定的是，我們應根據小朋友的天份和興趣去栽培他們。作為父母亦要及早準備，讓小朋友過適合的生活。」