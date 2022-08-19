媽媽產後患妊娠毒血症死亡　4個月大女兒代亡母上台領畢業證書

近日印尼一所大學的畢業典禮，竟有名嬰兒穿上畢業袍並戴著畢業帽上台領獎，原因女嬰的母親產後因患妊娠毒血症身亡，再也沒機會上台領取證書，因此學校便安排其女兒代為領取，為母親的大學生涯劃下完滿句號。



母親Citra Fadliah Arsyad是一名大學生，生前就讀印尼的Andi Djemma University，本來於今個月正式完成整個學位，但早於今年3月臨盆入院，並順利誕下女兒Kimberly，但產後卻因妊娠毒血症離世，無法親眼見證女兒成長。

校方得知事件後便安排年僅4個月大的女兒Kimberly代替母親Citra上台領取畢業證書。當天Citra的媽媽為外孫女穿上畢業袍、戴畢業帽，抱著她上台領證書。現場有不少畢業生都為之動容，不禁落淚並紛紛為小嬰兒打氣。事後家人也將畢業證書放在Citra的墓前以作紀念。

該校經濟學院院長Nurjannah接受訪問時憶述，Citra為人既聰明又平易近人，平日努力學習，成績優良，當時即使臨盆在即，仍決意回校完成考試。可惜Citra最終未能出席自己的畢業禮。

7大患妊娠毒血症高危因素

衞生署家庭健康服務網站載有妊娠毒血症相關資訊，妊娠毒血症是一種不常見但嚴重的妊娠併發症，病發於懷孕中、後期，或剛生產後。如果孕婦有以下高危因素，患上妊娠毒血症的機會也較高。

1.本身有糖尿病、血壓高或紅斑狼瘡的病歷

2.過往懷孕期間曾患有妊娠毒血症

3.近親有妊娠毒血症的懷孕病史

4.高齡

5.是次懷孕與上一胎相隔十年

6.懷有雙胞胎或多胎

7.肥胖

除嚴重水腫外，孕婦血壓會上升和出現蛋白尿的情況，其他病徵包括嚴重頭痛、視力模糊或出現閃光、上腹疼痛、嘔吐等。孕婦如出現以上症狀，必須緊急就醫，接受監察和治療。此症可引發痙攣、或導致肝、腎、肺衰竭、凝血問題，對孕婦及胎兒的健康和性命構成威脅。

點擊即睇「2023/24升小備戰專區」↓↓↓