研究揭逾半受訪基層有三高　曾患妊娠糖尿病婦女：以為生完就冇事

疫情下市民對自身健康狀況的關注程度均有所上升。然而，基層市民往往都為生計奔波，身體出現毛病時也未必及時發現，作出相應的診斷及治療。有研究指出，逾半基層人士經診斷後，發現患上至少一種「三高」，日後或會引發其他嚴重的慢性疾病或併發症，情況令人關注。有曾患妊娠糖尿病基層婦女以為「生完就冇事」，產後又因忙於照顧家庭，未有留意相關症狀，在一次免費檢查中發現血糖水平超標，進行治療後，情況得以改善。



觀塘區健康風險評估調查由宏利香港及基督教家庭服務中心於今年8月進行。調查訪問對象為受惠於宏利「券」顧您健康慈善計劃第一階段的399名觀塘區基層市民，受訪者均18歲以上。宏利「券」顧您健康慈善計劃第一階段目標於五區，包括觀塘、荃葵青、港島東、深水埗及天水圍為基層市民進行健康風險評估及提供醫療服務，已服務逾千名市民。

觀塘區健康風險評估調查由宏利香港及基督教家庭服務中心於今年8月進行。研究指出，逾半受訪基層至少患有一種三高，即高血壓、高血脂、高血糖，當中患有一種症狀的受訪者最為多，佔整體的三成，揭示基層患上三高的情況普遍。（曾鳳婷攝）

患三高人士趨年輕化 一成受訪者有輕生念頭

研究指出，逾半受訪基層至少患有一種三高，即高血壓、高血脂、高血糖，當中患有一種症狀的受訪者最為多，佔整體的37％，揭示基層患上三高的情況普遍。同時，亦有逾半（57％）受訪者體重為超重及過胖，高於香港整體平均水平。患上三高的人士更趨向年輕化，在18歲至39歲的受訪年齡層中便有四成患有至少一種三高，而男性患上三高的風險亦比女性高。

出現三高的症狀亦源於受訪者的不良生活習慣，當中包括飲酒（77%）、吸煙（66％）、缺乏運動（57％）及生果蔬菜攝取量不足（58％）等。除了身體狀況外，基層的精神健康亦需要關注，有近七成（66％）的受訪者出現缺乏精力、逾半出現睡眼障礙（59％）及做事時提不起勁或沒有樂趣（55％）和近五成（48％）感到心情低落、沮喪或絕望。值得令人注意的是，有一成（12％）的受訪者指出有傷害自己或輕生的念頭。

宏利香港首席客戶總監劉錦珠指出，計劃大多受助者是首次進行身體檢查，基層在三高的情況普遍，值得關注。（曾鳳婷攝）

三高或引致嚴重慢性疾病

宏利香港首席客戶總監劉錦珠指出，計劃大多受助者是首次進行身體檢查，基層在三高的情況普遍，值得關注。她形容三高為百病之源，亦是導致眾多隱形殺手的主因，容易會引致嚴重的慢性疾病或併發症如冠心病或中風等。她又提到，基層在疫下面對不同困難，如收入、失業和停課下的子女管教均對他們的情緒健康構成巨大威脅。為協助基層提高意識和及早治療，今年3月聯同基督教家庭服務中心合作推出計劃，盼為基層人士免費提供健康風險評估及提供醫療服務，並讓他們在七個自選項目組合中，獲得適切的治療。據11月最新數據，現已有九成受助者完成身體檢查及七成正接受醫療服務。

忙於照顧家庭 忽略糖尿病徵兆

育有兩名子女的胡女士便是計劃的受惠者之一。她指，起初透過社區的公布版得知相關計劃，原本只打算接受其中醫服務，治療日常勞損形成的肩周炎，惟經身體檢查後意外發現患上糖尿病。胡女士表示，自己懷上第二胎的中後期時，曾被醫生告知患有妊娠糖尿病，當時亦有反覆入院接受治療，但她一直以為妊娠糖尿病會在生產後回復正常，在孩子出生後，沒再特別留意，「一直都食得瞓得，就以為冇事」。雖然身體一直出現患上糖尿病的徵兆，例如容易感到疲倦及肚餓，但胡女士當時以為「我要餵人奶同照顧BB，消耗大先會咁」。

延至今年，胡女士才透過身體檢查發現自己患上糖尿病。初時她的血糖高達11度，屬超標水平，其後獲得計劃醫療服務介入後，情況才得以改善。胡女士亦聽取醫生的建議，飲食上戒去澱粉質，每日也會抽出1.5小時做運動。胡女士慶幸自己透過計劃提供的免費身體檢查，及時發現身體的異樣，亦獲得轉介到公立醫院繼續進行治療。現時，胡女士每4個月便會到醫院定期進行覆診，持續追蹤糖尿病的情況。

基督教家庭服務中心助理總幹事陳鳳雯表示，疫下基層面對不同的經濟困難，往往忽略身體的問題，亦對於相關的知識欠奉。（曾鳳婷攝）

基督教家庭服務中心助理總幹事陳鳳雯表示，疫下基層面對不同的經濟困難，往往忽略身體的問題，亦對於相關的知識欠奉。為了協助辨識及提供治療，中心於今年3月時與宏利香港合作推出計劃，以基層的方便性作為首要考慮因素，以及提供一站式的醫療服務，並設有專門的護士及營養師為受助者講解醫療服務。此外，第一階段亦先在收入低的地區作試點，希望透過連結非政府服務機構，建立地區網絡，觸及更多有需要的人。