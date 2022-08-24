日本人妻8招馭夫術　讓老公更願意分擔家事、育兒　增進夫妻感情

有一位日本媽媽えだまめ分享她老公平時上班很忙，自己作為家庭主婦做家事、帶小孩雖然都可以做得讓彼此滿意，但她還是希望老公多關心家庭事務、多跟孩子互動。



經過多次實驗於是得出8招「馭夫術」，用一些小技巧讓老公開始會主動分擔家事育兒、體恤媽媽的辛苦！

善用這「8招馭夫術」讓老公對家庭更有責任感！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 當不完美的太太

家事可以做得不完美，但一定要讓自己心情愉快，如果遇上不開心的事情，就吃吃甜食、找人傾訴發洩，不要讓自己的負面情緒影響到家人，讓老公下班回家還要聽老婆發牢騷。比起「家事做得完美但心情不好的老婆」，男性會更能接受「家事做得不太好但總是笑咪咪的老婆」！

2. 遇到不滿的事要馬上說

遇到事情絕對不要不斷忍耐，一但忍耐就會下意識讓自己站上受害者的位子，只會越來越覺得委屈、不高興，但即使是最親近的人，直接責罵、抱怨也會讓人聽不下去，所以えだまめ提供了一個討論事情的SOP：開頭先感謝對方的付出，中間講出自己的想法、希望改變的事件，最後謝謝對方願意傾聽。

3. 請求句加上感受

要請老公做某件事時不要說「去洗衣服！」、「幫我洗衣服！」而是說：「如果你可以把衣服丟進去洗我就會輕鬆很多了！」、「你幫我洗衣服的話我會很開心的！」用半撒嬌的方式讓要求成為小情趣～

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4. 請老公做事時詳細說明做法

因為老公不常做家事，所以一定有做得不好的時候，這時忙得要命的媽媽就會很煩躁，忍不住說抱怨「怎麼這種事都做不好！」但難得老公願意去做，如果還被嫌棄，老公就會漸漸不想做了！所以仔細的說明作法很重要，不是說「幫寶寶換尿布」，而是「在床上幫寶寶換尿布，捲起來包好之後丟在白色的垃圾桶」幾次過後老公也就能獨當一面了！

5. 常拍老公跟孩子的合照

趁老公陪孩子玩時拍下親子合照，拍完後分享給老公看，並說：「你看！孩子跟你在一起好開心哦！」、「孩子跟你好像哦！」、「孩子被你抱的時候看起來好安心～」這可以增加老公身為爸爸的自信與成就感，更願意多花時間與孩子相處～

6. 讓老公帶小孩

媽媽放假一整天，讓老公體驗一個人從早到晚顧孩子，回家時不管家裡多亂、老公看起來多崩潰，都要記得誇獎、告訴老公：「你一個人顧孩子很厲害耶，謝謝你！」、「你真的好努力，你是個好爸爸哦！」不僅讓老公體驗媽媽育兒的辛苦，也能覺得自己被肯定，經歷這件事後夫妻就更能成為互相理解的隊友！

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7. 讓老公去買育兒用品

夫妻兩人一起，或是讓老公自己去買小孩的食物、副食品、奶嘴、奶粉等育兒用品，讓老公增加育兒參與感，在購物中也能更了解東西要怎麼用、怎麼照顧孩子！

8. 給老公做選擇

需要老公幫忙時給家事、育兒兩個選項，讓老公自己選想做哪一個，避免老公有被強迫的感覺，也讓他覺得自己可以作主，就更願意去做，例如：「洗碗跟幫孩子洗澡，你比較想做哪一個？」。

以上就是日本媽媽えだまめ分享的8招馭夫術，但妞編輯還是要提醒妞妞們不要過度期待對方有一天會良心發現，想要改變別人就必須先改變自己，轉個念、換個方式，對老公保有信心與耐心，找到自己跟對方都能接受的溝通方式和生活模式！

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