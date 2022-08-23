夫妻｜懷孕老婆熱到中暑　老公仍不肯校凍冷氣　一話讓妻子喊離婚

夏季潮濕悶熱，對體溫偏高的孕婦來說更加不適，近日就有一名懷胎5月的孕婦出面抱怨，丈夫為慳錢堅持冷氣只開27度，她甚至因此熱到中暑送醫，事後丈夫卻仍不肯調降溫度，還說若孩子出生後也怕熱，把孩子放到冷氣口下直吹就好，該名孕妻聽聞後徹底心死，並向丈夫提出離婚。



一名懷胎5月的女網友在Facebook群組「匿名2公社」發文訴苦，她透露最近與新婚不久的丈夫因冷氣問題爭吵不休。據她講述，丈夫一直以來冷氣只開27度，日前她甚至因此中暑到醫院就診，醫生建議他們將冷氣調到24度，但回家後丈夫卻繼續堅持27度不肯妥協。

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她接着表示，雖然丈夫事後裝了一台電風扇補償，但她吹久了出現頭痛、身體發抖等症狀，若不直吹又難以降溫，於是她跟先生商量能否將冷氣調成25度就好，而丈夫這次依然以「很耗電」為由果斷拒絕，她提出想回有冷氣的娘家過夜，丈夫也不同意，「妳一直回娘家，我這裏那麼不好嗎？」、「妳要在這裏睡，這樣分開很奇怪」。

孕妻不死心繼續追問丈夫，若小孩出生後難道也要一起忍受炎熱嗎？對方卻回，「我會把嬰兒床移到冷氣下面直吹，如果還熱我再買一台電風扇吹小孩」，聽見這句話後孕妻徹底心寒，崩潰喊道：「我們離婚吧」。

該文一出意外引發熱烈討論，一天內就引來6,650人關注、4,445人留言，網友們紛紛對這名孕妻的遭遇表示同情：

．「27度根本要跟外面一樣熱了，懷孕的人怕熱，還有角度問題，開涼涼的不行嗎？是有省多少？」

．「現在為了幾度爭吵，之後我看也是事事計較，可以放生了」

．「孕婦小孩電扇直吹頭很容易頭痛欸，有事嗎⋯這樣的男人不要了啦」

．「就是錢的問題，保護好妻子與孩子才是最重要的」



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也有網民建議其他省電方式，讓雙方需求都能滿足：

．「有一種東西叫循環扇，那個不需要直吹也能很涼快，可以用科技解決的問題就不要弄成人際問題」

．「可能是冷氣機種問題，我家客廳可以26度，房間那台又是較新的，很熱要開22度才夠冷」

．「匹數大小也會影響，如果房間是3~4坪（約107-142呎）那麼一定要買4~5坪（約142-178呎）用的冷氣，否則為了降溫壓縮機一直運轉又不涼，耗電又損機器喔，如果孕婦真那麼熱，建議在家中最小坪數的房間裝上一級變頻冷氣，開一整天也不會電費嚇人」



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