婆媳｜夫妻吵架兼講手 終於激嬲奶奶 她「兩個都罰」被讚夠持平
撰文：聯合新聞網
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夫妻吵架是常有的事，但動手打架就不太好了。中國大陸近日流傳一段「女子和丈夫打架被奶奶趕出家門」的影片，掀起網友討論。
故事是山東一對夫妻起了爭執，最後大打出手，奶奶氣炸，將兩人都趕出去，要他們好好反省。影片曝光，網友大讚奶奶處事公平，「一碗水端平了」誰都不偏袒。
面對暴躁的兩公婆，奶奶決定兩邊也不幫！（按圖了解）
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根據《搜狐網》報道，大陸山東濟南一對年輕夫妻因細故起爭執，最後竟大打出手，兩人互不相讓地扯頭髮、抓臉，讓同住的奶奶氣炸，覺得兩人動不動就打，實在太離譜，於是將孫子留在家裏，把夫婦兩人全趕出去。
從影片畫面中，可看到被趕出去的兩人先生蹲坐在樓梯上滑手機，太太站在一旁拍攝，兩人你看我、我看你，之後似乎意識到進不了家門的窘境，但也不知可以到哪去。兩人試圖向奶奶認錯，盼能開門讓他們回家，但奶奶仍在氣頭上，堅持不開門，要他們繼續在門外反省。
影片曝光，多位網友留言表示：
．「這是一位好奶奶，沒有偏袒兒子，而是一碗水端平了，不管兒子和兒媳誰犯錯了，都要懲罰」
．「好奶奶，大家都怕了吧」
．「衝奶奶沒只針對一人，就可以給讚」
也有人表示：
．「難得的二人世界，可以暫時和好，然後出去逛逛街、吃吃飯」
．「你倆出去瀟灑去了，珍惜兩人世界」
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