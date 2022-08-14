夫妻｜防止老公偷食東西 人妻使出「二段防禦」 一開雪櫃笑爆嘴
撰文：聯合新聞網
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結婚後和老公老婆同居時，家中的一切資源該如何分配，需要兩人的相互溝通。光是放在冰箱裡的點心飲料，如果沒講好就拿出來偷吃，就有可能引發紛爭。
不過最近有位網友，就想到一個方式，可以阻止另一半偷吃冰箱的食物。
一位日本太太為了防止老公偷吃點心，在冰箱內設下「兩段防禦」的警告標語：
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根據日本媒體《grape》報道，抖音網友「akie4649」最近分享一段影片。影片主題為「防止老公偷吃零食的對策」，只見在畫面中，若是一打開冰箱，就會看到底下區放着一張字條，寫着「請不要吃放在這裏的食材」。
如果老公無視紙條，執意打開被宣告禁止的區域時，就會在裏頭看到老婆「凝視的表情」，並搭配另一張紙條告示「不是說過不能吃了嗎」。雖然設計上相當簡單，卻具有十足的震懾力，讓無論是誰看了，也只能默默關上冰箱。這樣的創意，也引起網友們的讚賞。
網友們紛紛表示：
‧「這真的沒辦法吃」
‧「好好笑喔」
‧「二段防禦」
‧「超讚的老婆」
‧「絕對領域」
‧「我笑出聲音了」
‧「這招我也要學起來」
‧「效果太好了」
‧「再多個監視器就完美了」
‧「好奇老公看到的反應」
‧「應該會笑到沒辦法吃」
‧「眼見如此，我偏要吃」
‧「其實我比較在意這個冰箱的功能，好像有點多」
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