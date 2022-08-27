兒童安全｜提防孩子走失迷路　5大法寶要傍身　教導4個保命習慣

小朋友走失、擅自離家的新聞層出不窮，究竟家長們可以如何預防小朋友不見，或是在發現小朋友不見後該如何反應呢？



早前台中沙鹿區星河路上有一位3歲男童獨自出現，附近民眾擔心小朋友的安危，趕緊報警尋求協助，但因為附近居民都沒有人認識男童，只好先將他帶回派出所安置，最後是用Facebook地方社團貼文才順利替男童找回家人！在等待阿公來接人的時候，男童也跟照顧的員警成為好朋友，一度不想跟阿公回家，想留下來跟員警繼續玩。

雖然故事結局是Happy Ending，但相信在孩子走失的當下，全家人的心情就跟驚悚片一下擔心害怕。加上暑假是出遊的高峰，為了避免全家出遊時發生孩子走失、迷路的狀況，請家長務必謹記「孩子走失」的緊急應對辦法，及平時就該養成的4個保命習慣。

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小朋友容易走失的地點

孩子最容易在人潮眾多的地方走失。這些地方容易的事物容易引起孩子的好奇心，導致小朋友不知不覺就離家長越來越遠，因此爸媽一定要牽緊孩子。另外，雖然小朋友身處在熟悉的社區、公園，但還是難以避免有心人帶走小朋友，因此千萬不要讓他們離開自己的視線範圍。至於公共廁所、商場廁所，則是因為有些家長顧慮到孩子年紀稍大，不好意思讓他們一起進入隔間，但難免大孩子也會一時分心跑到外面去，也建議可以和同行的親友合作，一人上廁所一人顧小孩；或是使用親子廁所，讓小孩暫時面壁、不要看就好。

．社區／公園

．超市／菜市場／賣場／百貨公司

．公共廁所／商場廁所

．車站

．遊樂園／景點／步行街



如果孩子走失應該怎麼辦？

1. 原路返回，請服務台廣播

立即原路返回尋找孩子蹤影，並到服務台廣播，清楚地描述小朋友的「姓名」、「特徵」及「當日穿著」，以便於民眾聽到廣播後留意周遭幫忙尋找。

2. 立即報案，不用等失蹤24小時

根據「失蹤人口查尋作業要點」規定，「警察機關對於失蹤人口報案，應不分本轄或他轄立即受理，不得拒絕或推諉」，警政署也未規定必須要失蹤滿24小時才能報才不會錯過「黃金搜索時間」。

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5個方法預防小朋友走丟

為了避免小朋友出門前走失、迷路，家長出門前一定要做這5個動作，減少跟孩子分散的機率。

1. 先跟小朋友溝通

在出門前先告知小朋友「今天去的地方」、「人潮多寡」等場地資訊，讓小朋友有心理準備。

2. 紀錄小朋友全身照

在幫小朋友換好衣服後先拍一張全身照，在小朋友走失的時候，家長在尋求協助時，可以馬上提供照片，讓大家方便認出孩子。也建議家長在衣服方面，選擇亮色系的衣服，這樣在人群中可以比較快速的看到小朋友。

3. 基本資料放身上

家長們可以寫一張基本資料的小卡讓小朋友隨身攜帶，這樣走丟時可以比較快速的聯絡到家長。

4. 不要讓小朋友離開視線

將常常會用到東西放在容易拿取的地方，避免拿東西的時候需要放開小朋友的手；如果雙手真的無法牽著小朋友，家長也可以利用雙腿將孩子禁錮在牆邊或角落，避免亂跑。

5. 防走丟神器：牽繩背心、牽繩包

之前在網路上引起熱烈討論的防走丟神器「背心牽繩」、「包包牽繩」。家長可以在出門前幫小朋友穿上帶有牽繩的背心，或是在小朋友的後背包上鉤上繩子，另一頭由家長抓著，可以避免小朋友在路上暴衝。

儘管使用了神器，但還是有家長擔心「繩子拉直之後小朋友容易跌倒」、「像是在牽狗」、「遇到有心人直接剪斷」等顧慮，所以家長們還是要有「牽手」的習慣喔！

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4個保命習慣讓孩子不怕走失

最後，是4個平時就該養成的好習慣。畢竟，平時有沒有練習真的有差。等到哪天小孩真的迷路，才能冷靜的學以致用，用最快的速度回到爸媽身邊。

1. 隨時提醒

有帶小朋友出門時，隨時提醒小朋友「要牽好爸爸媽媽的手不能放開」、「找不到爸爸媽媽要待在原地不要亂跑，在原地大哭」、「遇到陌生人不可以跟著走」，還有告知小朋友馬路上車子很多很危險，教導小朋友過馬路時要「停、看、聽」。

2. 背下基本資料

當小朋友可以清楚地唸出數字後，家長們就可以開始訓練孩子背下爸爸媽媽的姓名、電話及地址，並在日常時多複習，讓小朋友有更深刻的記憶。

3. 利用說故事的方式傳達給小朋友

在PTT上有一位媽媽分享，女兒的個性比較害羞內向，媽媽擔心如果女兒之後真的不小心走丟了會不敢主動尋求幫助。因此媽媽開始改編《小紅帽》的故事來告訴女兒如果走失了應該怎麼辦。

4. 教導小朋友辨認警察局、便利商店

平時帶小朋友散步時，在經過警察局、便利商店等公共場所停下來，告訴他們這是什麼地方、這個地方可以做什麼等有效資訊，讓小朋友知道自己找不到爸爸媽媽時，應該到哪尋求協助。

家長帶小朋友出門一定要提高警覺，不要讓小朋友離開自己的視線，事先做好準備預防小朋友走失；快樂出遊，平安回家！

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：怕孩子走失迷路？平時就要養成4個保命習慣，出門前還要做這5件事防走失】