開學系列｜兒童水樽邊種物料最安全？6款不含BPA及BPS水樽推介

不少家長為孩子選購水樽時都會留意是否含有雙酚A（BPA），即使水樽標明「BPA-free」，但也可能含有替代物雙酚S（BPS），兩者副作用相近，同樣有機會干擾動物荷爾蒙，影響發育。記者調查市面多個水樽品牌，整合了多款不含BPA、BPS的安全水樽名單，家長選購時可多加參考。



BPA-free水樽或含替代物BPS

動物實驗研究顯示， BPA會影響動物的神經系統、生殖系統及發育。不少廠商都在產品上標明「BPA-free」，但在生產時卻改用同為塑化劑的替代物雙酚S（BPS），兩者的功能及副作用相似，因此選擇「BPA-free」及「BPS-free」的水樽會較為安全。家長選購水樽前可留意樽身是否印有相應圖示或附有產品資訊，也可閱讀樽內的使用說明。

水樽底部數字代表不同物料

水樽底部普遍印有1至7號的編號，編號代表不同物料，方便回收時識辨分類。市面水樽的物料多為7號，即是聚碳酸酯（PC），PC由多種物料製成，生產時通常會加入聚合物料和塑化劑，令物料更為堅韌耐用，如雙酚A（BPA），常用於奶樽、運動水樽等用品。不過現時很多廠商都選用其他更安全的物料製造水樽，例如近年研發的Tritan物料。

Tritan物料不含BPA 及BPS

Tritan又稱改質PCT ，是美國公司Eastman近年研發的安全塑料物料，通過美國FDA 認證以及台灣SGS測試，該物料不含BPA及BPS等塑化劑，安全無毒，即使在高溫的環境下也不會釋放影響人體的有害物質。不過家長也應注意有些水樽不同部分可能採用了不同材質，例如樽身為Tritan，樽蓋為其他物料，未必是BPS-free。

6款不含BPA 及BPS安全水樽名單：

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其他BPA-free水樽：

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