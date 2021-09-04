怎樣稱呼老公很重要！4歲女兒在商場走失　廣播爸爸名字惹笑全場

各位媽咪平時都怎麼叫自己的隊友呢，老公、親愛的或是小名暱稱？



孩子有如脫韁野馬，帶出門就得小心

孩子天真無邪、活潑好動，每每帶出門都有如脫韁野馬，橫衝直撞，但有的孩子跑一跑會停下來看父母，有的孩子不怕生，很容易被看似友好的事物吸引，一不小心就脫離爸媽視線（小編兒屬於這一類，超煩惱），真的要加倍小心！

日前大陸一名4歲女童在大賣場走失，本來和爸爸逛得正開心，但因為人實在很多，不小心和爸爸走散，女孩慌張的來到附近一間玩具店，看見店員忍不住蹲在地上大哭。

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走失4歲女童道出爸爸名，笑翻全場

玩具店員見狀，緊急聯繫賣場保全，並請保全帶到賣場服務中心了解狀況，詢問之下得知人潮擁擠走散，於是準備透過賣場廣播來尋找女童生父，保全問女童爸爸叫甚麼名字，一把鼻涕一把眼淚的女童哽咽說出：「我爸爸叫死懶鬼！」

保全和服務中心人員以為聽錯了，又再詢問一遍，女童委屈的說：「他就叫死懶鬼呀！我媽媽都是這樣叫他的…」如此答案讓在場工作人員全笑翻，但也只好如此廣播：「死懶鬼！死懶鬼先生，你女兒跟你走丟了，請到一樓服務中心接走她…」

最後，女童父親一臉尷尬的來到服務中心，表示自己就是事主，而這段廣播也被賣場民眾錄下，分享到網路上，成就一段奇聞趣事。

高達七成一家長，曾走丟過孩子！

雖然聽着好笑，但的確小時後在百貨公司或大賣場，時常聽到拾獲失物或協尋家人的廣播，也令不少家長膽顫心驚。尤其據統計，孩子最常走失的3大地點分別是「遊樂景點」、「大賣場」和「百貨公司」，所幸，七～八成的孩子都能在走失後15分鐘左右被尋回。

至於孩子為何會走失？竟有約52%的家長坦承，是因為大人們忙着講電話、滑手機或逛街購物，忽略了孩子根本沒有跟上；而65%的家長則認為，孩子自己亂跑或是走太快，以致走失。

台灣的兒福聯盟也曾發表「兒童公共場所走失經驗調查」，結果有71%家長表示有過孩子走失的恐怖經驗，其中，28%走失次數超過兩次以上，二歲至四歲孩童最容易走失，佔失蹤兒童的六成五以上，家長們真的不得不小心謹慎！

讓孩子穿明亮色、攜帶家人聯絡資訊

美國全國失蹤兒童中心（National Center for Missing and Exploited Children）建議，帶孩子去人多的地方時，可讓孩子穿明亮顏色的衣服，並且在孩子身上放張小卡，上面記錄着家人的聯絡資訊，並且教導他盡量在原地等待，與其漫無目的慌亂找父母，由父母主動找尋會更好。

大一點的孩子，也可與他事前約定好，萬一走失了，在某個明顯的標的位置等待。平時就要讓孩子熟記爸媽的名字與手機號碼，除了避免孩童只說得出父母小名，也能更準確儘快聯繫上。最後，就是家長們帶孩子外出時，也得繃緊神經，切莫一時閃神造成遺憾！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：怎麼稱呼「隊友」很重要！4歲女童大賣場走失，廣播生父名眾人傻眼】