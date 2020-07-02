【游水安全】帶幼童游泳要留神　發生這8種狀況表示子女正在溺水

每年到了夏天就經常傳出幼兒溺水意外，玩水消暑並不危險，但是要如何安全的玩，就必須由帶孩子戲水的大人來把關！台灣林口一間知名老字號幼兒園以往就曾發生一起女童溺水命危事故，經調查後竟發現更驚人的事實。

違規蓋泳池27年躲稽查 師生比嚴重失衡

台灣新北市林口區一間幼兒園曾傳出4歲女童在戲水池溺水的意外，被救起後雖馬上施以CPR急救，但仍是當場失去生命跡象，雖然送醫搶救後已恢復心跳，但過了多天仍未脫離險境。根據ETtoday報道，女童媽媽表示，「幼兒園有說要小朋友自備泳褲、泳圈上學，但沒想到才上學第三天就發生意外」，過程中女童媽媽數度崩潰痛哭。據了解，該戲水池高度大約60公分，雖然女童有配戴泳圈，但仍溺水。

台灣教育局深入調查發現，事發當下在泳池邊上課的學童有18名，卻僅有一名老師照看，違反師生比1：15規定，依《消保法》裁罰3萬元。此外，新北市工務局調查發現，園方執照上原本應是平面戶外遊戲場竟違法改建為室內游泳池，且無救生員在場，有違建疑慮，後續將依法拆除。對此張姓園長出面說明致歉時，卻堅稱絕無違法。

這8種情況 表示孩子溺水了

真正溺水時，是很難發出聲音呼救的，所以很難被察覺。有時你以為孩子只是在玩水，但其實他是溺水了，若發現孩子戲水時，出現以下8種狀況，一定要立即幫助孩子脫離險境（點圖放大閱讀）：

+ 4 + 3 + 2

孩子玩水時 陪同大人分秒都不能離開

水泡（救生圈）或手臂泳圈都不能保證孩子在水裡是安全的，圓形的游泳圈容易在孩子踢水划水的過程中翻覆，使孩子整個倒栽在水中，自己根本翻不回來，且無法出聲呼救，真的非常危險！

小小孩還不會游泳到底該怎麼辦？泳圈、浮板等只要正確使用，都是學游泳時的好工具，但千萬別讓孩子獨自玩水，陪同大人務必定要在旁邊陪伴，分秒都不能離開，萬一有事必須離開泳池，最好連同孩子一起帶去，避免意外發生，最忌諱的是大人自己在池畔邊玩手機、聊天等。

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】