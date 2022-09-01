消息指政府研疫苗通行證降至5歲　睇清疫苗副作用及接種注意事項

新冠疫炎升溫，本港連續多日錄得近萬宗本地確診個案，政府多次重申要提升兒童疫苗接種率，惟目前3至11歲兒童只有六成半接種兩劑疫苗。有消息指，政府正研究將疫苗通行證的涵蓋年齡由現時12歲降至最低5歲，同時考慮將市民接種第二針及第三針之間的相隔時間，由最多6個月下調至5個月，以提高疫苗接種率。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今（1日）在電台節目表示，支持相關做法，但當中要考慮很多因素，包括要接種多少劑疫苗才可有效預防重症，另亦建議將兒童疫苗通行證要求定為接種兩劑復必泰疫苗或三劑科興疫苗。



疫苗通行證或降至5歲

政府現時已經將兒童疫苗接種年齡下調至6個月，並建議6個月至11歲兒童接種3針科興，以及建議5至11歲兒童接種2針復必泰。而截至8月31日，3至11歲兒童首針接種率為八成，其中逾六成兒童接種科興、接近兩成兒童接種復必泰；惟已打第2針的兒童僅逾六成半，第3針更僅逾一成。

疫苗通行證於今年2月24日起實施，至今只涵蓋12歲或以上人士，有消息指，為鼓勵兒童接種疫苗，政府正研究將疫苗通行證的涵蓋年齡降至最低5歲，同時考慮將市民接種第2針及第3針之間的相隔時間，由最多6個月下調至5個月。

▼▼ 8.28 彩雲社區中心長幼新冠疫苗接種日



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專家支持做法

港大感染及傳染病中心總監何栢良今（1日）在電台節目中表示，支持相關做法，形容疫苗通行證是「最有效谷針措施」，不過政府在推行時要考慮很多因素，其中一個重要因素在於要接種多少劑疫苗才可有效預防重症，又建議將兒童疫苗通行證要求定為接種2劑復必泰疫苗或3劑科興疫苗。

對於政府同時考慮將第2針及第3針之間的相隔時間下調，何栢良認為當局應該多聆聽專家意見，並指如市民接種第2劑和第3劑之間只是相隔3個月是較為頻密，與多個地方採用的疫苗間距也有分別，建議當局在推行疫苗通行證第四階段時應檢視。

港大感染及傳染病中心總監何栢良。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

打科興年齡低至6個月 打復必泰需年滿5歲

根據衛生防護中心於8月23日更新的「兒童及青少年接種新冠疫苗注意事項及常見問題」，6個月至11歲嬰幼兒及兒童在接種第一劑科興疫苗後，相隔28日接種第二劑科興疫苗，並在90日後接種第三劑疫苗。而選擇接種復必泰的5至11歲兒童，則可在接種第一劑疫苗後的，相隔56日接種第二劑疫苗，並在相隔150日、即約5個月接種第三劑疫苗。

在劑量方面，6個月至17歲兒童及青少年所接種的每劑科興疫苗劑量和成分，均與成人所接種的相同。而復必泰疫苗，5歲至11歲的兒童每劑所接種的劑量是成人所接種的三分之一，成分與成年人所接種的相同；12歲至17歲的青少年每劑所接種的劑量和成分，則與成人所接種的相同。

專家建議兒童及青少年於大腿前外側中段部位以肌肉注射方式接種復必泰疫苗；接種科興疫苗時，則建議兒童和青少年在上臂進行肌肉注射，醫護人員亦會為有需要的幼童安排於大腿注射。

▼▼ 6個月大至3歲幼童由8月11日起可接種科興新冠疫苗



3-17歲兒童及青少年接種科興副作用較少

根據衞生防護中心於8月4日更新的「科興接種須知」，列明3至17歲兒童或青少年接種科興疫苗後，最常見的副作用為接種部位疼痛，有不多於一成人會出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、疲乏、頭痛等副作用。而截至2021年11月，衞生防護中心亦未有發現經研究者判斷與接種本疫苗有關的嚴重異常事件。

據科興公佈的第一、二期相關臨床數據顯示，3至17歲兒童接種後抗體水平理想，3個月後的抗體水平與其他人接種第二針相若。研究亦發現，只有16%兒童及青少年在接種後出現針口痛的作用，而出現咳嗽、針口腫脹及頭痛等副作用的人士則少於5%。

5至11歲兒童接種復必泰後 出現肌肉痛、發燒等症狀機率較低

至於6月17日更新的「復必泰接種須知」亦列明，接種復必泰疫苗後，非常常見的副作用則包括：注射部位疼痛或腫脹、疲倦、頭痛、肌肉痛、關節痛、腹瀉、發燒。不多於一成人會出現注射部位發紅、噁心及嘔吐等情況；另有不多於百分之一的人士會出現手臂疼痛、失眠、過敏反應（如皮疹或瘙癢）等情況。

香港醫院藥劑師學會今年初亦曾引述美國疾病控制和預防中心數據，5至11歲兒童接種復必泰後，有約七成人會出現針口痛症狀，但他們出現疲倦、頭痛、肌肉痛、發冷和發燒的機會比青少年及成人低。美國疾控中心的臨床數據亦顯示，在3,082位5至11歲接種復必泰疫苗的兒童當中，沒有兒童出現心肌炎的報告。

崔俊明：接種疫苗的利益大於風險

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明曾表示，小朋友接種疫苗的利益大於風險，如果小朋友的身體狀況是健康；如有疾病，但穩定並受控的話，都可以考慮接種疫苗。他認為有2類小朋友不宜接種，包括當時正在發燒的兒童，以及對疫苗成分有嚴重過敏的小朋友。而如果兒童有長期病患，例如哮喘患者，只要病情受控都可接受注射。

哮喘患者控制狀況情況示意。

而根據該學會編制的疫苗副作用列表顯示，3至7歲兒童在接種2劑科興疫苗後，大多數會出現發燒和注射針位疼痛的情況，部分小朋友亦會出現注射針位腫脹、咳嗽、嘔吐、肌肉痛等的不適情況。崔俊明建議家長屆時可留意小朋友會否出現發燒、頭痛、呼吸困難、心口不適等狀況，而他又指一般而言，副作用都是屬於短暫性質，對健康沒有長遠影響。

副作用數據列表。

兒童接種疫苗需知

- 未滿18歲人士必須在接種疫苗當日攜同已簽妥的家長同意書及身份證明文件正本（若兒童身分證明文件中沒有任何照片，例如出生證明書，接種疫苗時須出示帶有學生照片的學校證明文件，如學校手冊）

- 3至11歲的兒童在接種當天須由一名成人在場陪同（如成年親屬、家庭傭工或學校老師 - 如透過就讀學校安排團體形式接種疫苗）

- 3歲以下幼童接種疫苗當日，家長須出示幼童的身份證明文件（如出生證明書）正本，並攜同已簽妥的接種同意書，並由家長／監護人親自陪同前往接種疫苗；如透過就讀學校/中心安排團體形式接種疫苗，隨行的教師或職員除需攜同上述所需文件外，亦必須負責清晰辨認各幼童的身份