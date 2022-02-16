新冠疫苗｜5歲兒童可打復必泰　科興降至3歲　睇清兩種疫苗副作用

第五波疫情持續，本港連續多日錄得破千宗確診病例，政府昨（15日）起降低可接種科興疫苗的最低年齡至3歲，而早前已預約接種復必泰疫苗的5歲或以上兒童亦於今（16日）起可接種。兒童疫苗網上預約系統爆滿，一針難求，有家長直言疫情嚴峻，「打定穩陣啲」，亦有人擔心疫苗副作用，猶疑應否安排年幼子女打針。



政府早於一月宣布放寬新冠疫苗接種年齡，5至11歲兒童可由1月21日起接種科興疫苗，而接種復必泰疫苗則由2月9日開始預約，2月16日開始接種。有見第五波疫情持續爆發，政府2月13日再宣布，將科興疫苗的最低接種年齡由15日起降至3歲。不過，小童接種這兩種疫苗時，有可能會出現甚麼副作用？

當中兒童接種科興疫苗時，應與成人一樣，第一劑與第二劑需相隔28日。而接種復必泰疫苗的兒童，其第一劑與第二劑的接種時間應相隔12星期，劑量亦應為10微克，即成人復必泰疫苗的三分一。

▼2.16兒童復必泰首日開打 兒童醫院兒童社區疫苗接種中心情況



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3-17歲兒童及青少年接種科興副作用較少

根據衞生防護中心於2月14日更新的「科興接種須知」，列明3至17歲兒童或青少年接種疫苗後，最常見的副作用為接種部位疼痛，有不多於一成人會出現咳嗽、流鼻水、喉嚨痛、疲乏、頭痛等副作用。而截至2021年11月，衞生防護中心亦未有發現經研究者判斷與接種本疫苗有關的嚴重異常事件。

另外，據科興目前公佈的第一、二期相關臨床數據顯示，3至17歲兒童接種後抗體水平理想，3個月後的抗體水平與其他人接種第二針相若。研究亦發現，只有16%兒童及青少年在接種後出現針口痛的作用，而出現咳嗽、針口腫脹及頭痛等副作用的人士則少於5%。

5至11歲兒童接種復必泰後 出現肌肉痛、發燒等症狀機率較低

至於5至11歲兒童則可於今（16日）起，到香港兒童醫院及圓洲角體育館的2間兒童社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗；而港怡醫院的兒童社區疫苗接種中心則將於2月24日起提供服務。因應兒童接種復必泰疫苗需要特別的疫苗稀釋程序，兒童接種第一劑與第二劑疫苗之間應相隔12個星期。

根據香港醫院藥劑師學會早前引述美國疾病控制和預防中心數據，5至11歲兒童接種復必泰後，有約七成人會出現針口痛症狀，但他們出現疲倦、頭痛、肌肉痛、發冷和發燒的機會比青少年及成人低。而美國疾控中心的臨床數據亦顯示，在3082位5至11歲接種復必泰疫苗的兒童當中，沒有兒童出現心肌炎的報告。

兒童接種疫苗需知

- 兒童必須在接種疫苗當日攜同已簽妥的家長同意書，並由家長／監護人親自陪同前往接種疫苗

- 接種疫苗人士亦須帶同身分證明文件正本接種疫苗 （若兒童身分證明文件中沒有任何照片，例如出生證明書，接種疫苗時須出示帶有學生照片的學校證明文件，如學校手冊

- 接種新冠疫苗和其他疫苗（包括季節性流感疫苗）之間須相隔最少14日

▼1.23 有家長帶年幼子女接種科興疫苗



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