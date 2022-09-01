小一入學申請表明日起派發最遲9月30日截止　2023年分階段電子化

小一入學申請表9月2日起派發，教育局表示，家長如欲按「小一入學統籌辦法」為子女申請明年九月入讀官立或資助小學一年級，可由9月2日起至9月30日期間索取或於教育局網頁下載申請表格。所有在2017年12月31日或以前出生的本港兒童，如尚未入讀小學及從未曾獲派小一學位，均可申請參加2023年9月入學的小一入學統籌辦法。



索取或下載申請表

家長可向子女就讀的幼稚園或幼稚園暨幼兒中心索取「小一入學申請表」、「填表須知」及「小一入學資料單張」。至於未有就讀幼稚園或幼稚園暨幼兒中心的兒童，其家長可前往各區民政事務處或教育局各區域教育服務處及學位分配組，索取有關文件。

家長亦可選擇在教育局小一入學統籌辦法網頁下載有關的網上版本以便列印使用。家長要注意申請兒童只能使用一份申請表向一所官立或資助學校遞交申請。

遞交申請表方法

在「自行分配學位」階段，家長可以不受學校網限制，向任何一所官立或資助小學遞交申請表。家長如欲為子女申請某一所官立或資助小學的小一入學自行分配學位，可將填妥的申請表格，連同有關證明文件的正本及副本，在9月26日至30日期間直接遞交至該校。如家長未能親自遞交申請表，可以書面授權親友帶同上述所需的文件代交至所申請的小學。

如家長未能親身或以書面授權親友到校辦理手續，可安排於9月26日至30日期間透過郵寄遞交申請表及相關證明文件的副本（截止日期以郵戳日期為準）。學校在收取有關申請表後會預約家長在10月31日或之前到學校提供相關文件的正本以供核實。學校在核實有關文件後，會把載有校印的申請表副本交予家長保存。

如家長只準備為子女申請小一入學統一派位，可於2022年9月26日至2023年2月3日期間，將填妥的申請表及有關證明文件的正本及副本交到觀塘偉業街223號宏利金融中心2樓2室教育局學位分配組（小一入學）。

教育局發言人提醒，家長填寫小一入學申請表的居住地址時，必須填寫子女的真確居住地址。家長若提供虛假住址以獲取學位，其子女的小一入學申請將會作廢，獲派的學位亦會被取消。

2023年分階段電子化

另外，教育局會由2023年起分階段將小一入學申請電子化。預計最快可於2023年度的小一「統一派位」階段透過電子平台辦理選校手續及獲悉派位結果。如家長欲透過該平台遞交「統一派位」階段的申請或獲悉派位結果，請於「小一入學申請表」內提供電郵地址以啓動小一入學電子平台帳戶。教育局計劃於今年11月下旬至12月舉行簡介會。

點擊即睇「2023/24升小備戰專區」↓↓↓