小一自行派位攻略　適齡人數再減　選校專家建議報名時「搏盡」

明年9月入學的小一自行派位本月26至30日接受報名，家長可為每名適齡子女報讀任何一間官立或資助小學。根據教育局統計，推算明年小一人數比今年人數少約1,800人。選校專家梁永樂表示，隨着升讀小一的人數每年下降，家長今年選校時可「搏盡」，盡情選擇心儀的學校。



他提醒家長不要單單依過往的名氣或學校的宣傳就選擇學校，反而家長應要親身到學校了解，例如學校的開放日，或於放學時段觀察教師與學生的相處，才決定入讀哪一間學校。



家長本月最後一周內將報名表交到一間心儀小學

小一派位分為自行分配學位及統一派位，佔各官立及資助小學學額一半。教育局在明日（2日）會將2023年度「小一入學統籌辦法」表格及選校資料，分發予幼稚園或幼稚園暨幼兒中心。明年有子女適齡升讀小一的家長，可於本月26至30日內，將報名表交到任何一間心儀官立或資助小學。

在自行派位階段，分甲及乙兩部份：

——甲部：有兄／姊在報讀小學就讀或父／母在該小學就職的申請兒童，校方必須取錄，故被斥世襲制。

這部份佔自行派位學額最多六成，即總學額30%；如人數超出這個比率，則取用餘下50%撥作統一派位的學額取錄，而不是動用乙部學額。

——乙部：用計分辦法決定取錄名單，前題報名人數多過學額。依據報名學童的客觀條件計分，每項由5至20分，如兒童父或母是校友，與學校辦學團體有相同信仰，並且適齡升小一，可得最高35分（20分+5分+10分），穩奪入學門券。校方按分數高低排序取錄，同分進行抽籤決定。

這部份學額佔自行派位學額最少四成，即總學額20%。如甲部有剩餘學額，須撥入乙部派位，在此情況下，總派出學位不多於各校小一總學額50%。

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推算升明年小一人數或少1800人

本港出生人口逐年下降，明年入學小一人數料再跌。參考教育局今年7月發表的學生人數統計，在2021/22學年的本地幼稚園低班K2學童，為明年9月升一的一群，人數只有48,253人，較今日升小一的原K3學童少約1,800人，相等於少60班大班（30人一班）或72班小班（25人一班）。

選校專家：已由家長希望子女入讀變學校希望學生入讀

選校專家梁永樂指出，近年的小一人口「下降得好緊要」，不少學校甚至要出招搶學生，例如會主動在校門外向家長介紹學校，他提到今個學年有不少學生臨開學時不要學位，最嚴重的情況約120學生，只有60多人如期在9月1日入學，指情況已由家長希望子女可入讀學校，變為學校希望學生入讀，相信情況今年亦會持續，所以家長不妨「搏盡」，「揀一間最最最心儀的學校。」

有家長會擔心如學生未必能跟上名校的學校進度，梁永樂認為，升讀小一並不需要過分擔心。他解釋稱，對小一生而言，跟不上進度的問題不像中學生那麼大，加上不少名校亦會預計到收生的學業水平差異會很大，所以校方會有方法去應對，家長不需擔心跟不上進度而選擇學校時有顧忌。

梁永樂表示，隨升讀小一的人口每年下降，家長今年選校時可「搏盡」，盡情選擇心儀的學校。（受訪者提供/資料圖片）

建議家長實地視學校 勿只依名氣選校

不過，梁永樂亦提醒家長不應單單依過往的名氣或學校的宣傳就選擇學校，因為近年的教師流動性高，即使名校亦會因移民等各種原因，而要面對教師流失的問題，令教師的質素未必如以往穩定。

梁永樂又指，不少中遊學校近年亦有好大的進步，所以家長無需盲目追求傳統名校，選擇合適子女的學校才是最重要。

他認為家長可把握學校開放日的機會，到校親自了解老師與學生相處的情況，亦可在放學時間到校外觀察，「睇下啲學生讀得開唔開心，或者老師對學生嘅態度」，以判斷子女是否適合入讀。

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