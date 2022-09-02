手足爭吵｜小六學生暑期功課記錄100場爭執　自製圖表詳盡分析

暑假一到，家中孩子就要困獸鬥，手足之間經常吵個不停。早前日本有位六年級小學生就將與弟妹的爭吵日常變作暑期功課的題目，短短10日記錄了上百場爭執，數目驚人，她更將這些數據整合成圖表加以分析，具創意又有心思！



有位日本爸爸在社文平台分享女兒暑期功課的相片，11歲的女兒要自行擬定題目，撰寫一份研究報告作為暑期功課。她將手足爭吵的日常變成研究題目「兄弟姊妹為甚麼吵架？」，研究對象包括自己、8歲的弟弟、5歲妹妹以及年僅3歲的弟弟。題目夠貼地又富有創意。

女兒將功課分為5大部分，認真列出研究動機、研究方法、數據記錄、評論及考察結果。雖然她也卷入多場爭吵，但也如實寫下自己的行為並作分析。她獨立分析每人的爭執次數，再將4人分成不同組合，研究哪一對的爭執次數最多、他們之間的年齡差距，不同性別的爭吵次數，更仔細列出吵架的原因、時間、嚴重程度。

她花了10日蒐集數據便已錄得100場爭執，她再用了2日分析整理。最後的研究結果指出頭三位爭執原因分別是吵架、爭玩具以及口出惡言。她的爭吵次數竟排第二名，她共捲入了47次爭吵，僅次於8歲的弟弟，弟弟可謂是好勇鬥狠，共捲入了85次爭吵！爸爸讀完女兒的研究報告後也忍不住笑稱當時很期待他們吵架。

這份研究報告引起網民熱議，大家都讚賞女兒的用心，更表示難以相信這份詳盡、有條理的報告竟然出自11歲孩子之手，大讚她未來無可限量！

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