開學│小朋友患長假後遺症 家長切忌這樣做加重孩子心理壓力

開學在即，今年暑假的日子比以往少，所以不少的家長更加「濃縮」暑假的體驗，希望讓小朋友可以鬆一鬆，放下電。輔導心理學家宋善靈(Ms Vivian)指出正正因為假期的日程表相當豐富，生理時鐘大兜亂，更加不能忽視「長假期後遺症」對小朋友的影響。



每年的9月都踏入小朋友「長假後遺症」的高峰期，小朋友可能會出現由無形壓力引發的焦慮情況，出現便秘、失眠、發惡夢、情緒高低起伏等情況。除了破聲大罵，三催四請外，建議家長4個方法，面對小朋友的放假後遺症。

1. 正視孩子的情緒

剛剛過了一個行程豐富的假期，要回到常規返學放學做功課的日子，不論家長定小朋友，必然會有負面情緒。當小朋友表達不想返學的時候，家長不妨先放下批判的態度，容讓小朋友「呻一呻」，將內心的情緒，感受，想法都表出來，令小朋友明白到家長亦能夠「同理」他們的感受，減少負面的情緒。

2.逐步「收心」

放假期間，無論家長家小朋友作息的時間都肯定完全打亂，家長不妨提早一星期開始，逐步調整小朋友的睡覺時間，切忌一步到位，要設立緩衝期，讓小朋友的生理時鐘，逐步重回正軋。

3.善用故事時間

現今世代的小朋友幾乎機不離手，不少研究指出睡前使用3c設備，會令人難以入睡更有機會影響睡眠質素。與其硬性規定「收手機」，家長不妨利用睡前30分鐘的時間，與小朋友進行優質親子時間，挑選不同的繪本及故事書，透過伴讀的方法，既可促進親子關係，又可除代手機時間，一石二鳥！

4.以身作則

小朋友是家長的一面鏡子，作為家長，想逐步調整小朋友的日常作息，最好的方法是先以身作則，為小朋友樹立榜樣。如果家長仍然處於假期的生活狀態中，又豈能要求小朋友能夠調節心情，做好心態上的準備呢？

輔導心理學家宋善靈(Ms Vivian) 受訪者提供圖片

點擊即睇「2023/24升小備戰專區」↓↓↓