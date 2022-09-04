親子食譜｜港媽分享蘑菇飯食譜還原醬汁　健康惹味滿足仔仔願望

小朋友喜愛吃快餐店的蘑菇飯，但家長又怕不健康？近日有女網民分享蘑菇飯的做法，自家製沒有添加劑也可自行調整份量和調味，健康又滋味，滿足仔仔願望！

有網民於社交平台群組「Chef Chu’s廚房零失敗今晚煮好餸烘焙飲食放毒區」分享蘑菇飯的做法，她應仔仔的要求還原快餐店蘑菇飯，她參考了Youtube教學再自行調整材料份量，最後成品賣相非常吸引，自己烹煮可調整黑椒份量，小朋友就不怕辣可盡情吃，更可無限加汁加料，吃到滿足！

材料



1. 蘑菇 兩細罐

2. 麵粉 2湯匙

3. 胡椒粉 適量

4. 黑椒 適量

5. 雞湯 450mL

6. 牛油 40-50g

7.老抽 適量

8. 鹽 適量

做法



1. 蘑菇飛水，瀝乾

2. 牛油落鑊，煮溶後加入蘑菇

3. 加麵粉，慢火炒香約30秒

4. 灒酒，轉大火

5. 加雞湯轉慢火煮熱，加胡椒粉、黑椒粉

6. 加老抽調色

7. 加鹽

她提醒大家可隨個人喜好調整酒量，不加酒也可；將雞湯轉作牛肉湯會更好。有網民也留言分享小貼士，可以自加少量油，熱鑊加入蘑菇炒一炒，再加少量鹽和黑椒。新鮮蘑菇有草青味，加黑椒可除青味。蘑菇有機會出水，倒掉再加牛油便可。

不少人都留言表示自家製比快餐店的更好吃：「我前幾日都整咗，仔女食飯即刻超快」、「屋企整簡單又好味，唔駛出去食」、「比（某快餐店）健康好多，（某快餐店）嗰個好鹹呀」。

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