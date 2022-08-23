親子食譜｜港媽分享低卡少甜乳酪蛋糕食譜　無牛奶乳糖不耐症可吃

如果家長不想小朋友常吃高卡甜食，最好的方法就是自製健康又好吃的甜品。近日有港媽在社交平台分享乳酪蛋糕食譜，蛋糕低卡路里而且糖份低，食譜更不含牛奶，患乳糖不耐症的小朋友也可以盡情吃！



這位媽媽表示這個乳酪蛋糕有疏乎厘的蓬鬆質地，又像是吃日式芝士蛋糕一樣。食譜低卡少甜，沒有牛奶，如果喜歡甜味可加點蜜糖。她指自從自己開始學做蛋糕、麵包後，很怕肥又怕小朋友吃得不健康，因此研究了這個乳酪蛋糕食譜，一家大細都可以食，不怕肥膩，是招待客人或滿足小朋友的胃口好選擇。

材料



1.蛋黃5隻 （如大蛋，可用4隻）

2.糖8g

3.希臘乳酪 160g （不建議用其他種類乳酪，或影響蛋糕濕度）

4.低筋麵粉 44g

5.玉米粉 20g

6.蛋白 5隻

7.糖 60g （如喜愛偏甜的口味可自行加5g糖，也可用稀有糖代替，減少卡路里）

8.檸檬汁 少許

製作步驟



1. 將蛋黃加進8g糖並拌勻。

2. 加入希臘乳酪並拌勻。

3. 把低筋麵粉和玉米粉過篩後，加入乳酪糊中，輕力拌匀至沒有粉粒。（可用Z 形攪拌均勻）

4. 在蛋白中加入檸檬汁，打發至有粗泡後，加入第一次糖，打發至幼泡。

5. 加入第二次糖，打至有些少稠身。

6. 加入最後一次糖，打至濕性發泡。

7. 將三分之一蛋白輕拌入蛋黃麵糊，拌勻。

8. 將麵糊倒回蛋白霜中，輕身拌勻。

9. 模具加入烘焙紙，把混合麵糊倒入模具。

10. 焗爐預熱150°C，爐底加一盤暖水。

11. 150°C焗55分鐘後再以170°C焗5分鐘上色。

小貼士



1. 打蛋白一定要濕性發泡，打至蛋白霜感覺細滑，如順滑而稠的cream，打至有輕微紋路出現，然後拿起時有大彎曲就夠。

2. 原食譜中用150度焗55分鐘，最後5分鐘要焗180度。我建議全程60分鐘可用150°C，最後10分鐘檢查一下是否上了色，如未上色，可調高10-20°C。但蛋糕至少一定要焗55分鐘，而且不建議太高溫，否則表面太快膨脹，中心又未熟。

3. 如果沒有玉米粉（粟粉），可用低筋粉的2倍份量來代替玉米粉。不過這款蛋糕的質地與古早味蛋糕不同，入口非常軟熟似疏乎厘但又不會太鬆散，又不像芝士蛋糕般飽膩。這質地主要是靠玉米粉，所以還是建議大家買一盒粟粉。

4. 建議一定要用希臘乳酪，而非希臘式乳酪，更不是原味乳酪，因為三者的水份比例不同。

5. 蛋糕可在室溫環境下存放一天，一天後就要放進雪櫃冷藏。

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