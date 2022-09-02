聖保羅男女中學附屬小學簡介會 將設2輪面試 校長:著重考生這方面

聖保羅男女中學附屬小學每年約4,000人申請小一，校方今（2日）傍晚時分舉行2023/24學年的小一入學申請網上簡介會，約2,200人同時觀看網上直播。校長張慧純分享小一收生及評核準則，表示兩輪面試均採取實體面見形式，首輪面試為小組面見，次輪面試將同時面見家長及學生。



兩輪面試皆實體進行

第一輪甄選將於10月初以實體面見方式進行，所有申請人均獲面見機會，學生將分成小組面見，約300位於第一輪甄選中表現良好的申請人可進入第二輪甄選程序。第二輪甄選暫訂在11月至12月期間舉行，以面見形式進行，家長需要與子女一同到校面見，但有機會因疫情而有所調整。

張校長分享時表示，第一輪評核分數佔30分，第二輪佔60分，但兩輪評核分數獨立計算，意味第一輪分數純粹取決申請人是否能進入第二輪，而二輪面試的分數才是取決子女能否入讀的關鍵。

聖保羅男女中學附屬小學校長張慧純。（影片截圖）

面試以廣東話進行

聖保羅男女中學附屬小學為一所中文小學，要求申請者須懂得閱讀中文，及以廣東話交流，面試語言為廣東話。張慧純校長表示，學校的面試甄選準則主要視乎申請人各方面表現，包括溝通能力、專注能力，待人接物的態度等，強調學生要「具好奇心、愛思考、主動學習、具童真、樂於聆聽、善於表達」。

入讀小一報名日期

家長可於於2022年9月5日上午9時起遞交小一入學申請，截止日期為9月9日下午4時，所有申請須經網上遞交。一如以往，聖保羅男女中學附屬小學學費減免計劃條件寬鬆，不設名額上限，特設幼稚園提名（助學）計劃，為品學兼優的幼稚園畢業生提供財政資助，確保具潛質的學生，不受經濟因素影響就學。

申請者需遞交最近期之成績表副本、附有學生照片之幼稚園在學證明副本（如：學生手冊附照片之資料頁或附照片之學生證）。如父／母為聖保羅男女中學附屬小學畢業生，申請人可提交小／中學發出之畢業證書副本。張校長提到，家長可以提供不能超過兩頁 A4 紙的學校參考資料，但此為並非必要文件，家長可自行決定是否提交。

點圖即睇聖保羅男女中學附屬小學甄選程序及準則

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收生人數及學費

聖保羅男女中學附屬小學來年的小一學額有150個，學費全年為64,300港元。申請結果暫定於2023年1月中旬以電郵通知申請人之家長或監護人。家長在接受小一學位後，需簽署承諾書。

聖保羅男女中學附屬小學地址:香港黃竹坑南風徑11號

連結小一入學2023/2024 年度申請

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