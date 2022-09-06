開學｜兒子逃避上學藏校服詐生水痘 港媽喊苦惱可做3件事盡早適應

踏入開學季，相信不少父母都會聽到子女大呻「不想返學」。近日有位港媽更分享兒子為了不用上學出盡奇招，不惜藏起校服兼詐病，令媽媽非常頭痕，只好網上發文求助。



港媽在「香港討論區」發文求助，表示每次到開學季都會既興奮又擔憂，一方面因有私人時間而開心，但另一方法又因兒子不願上學而頭痛不已：「小朋友次次放完假再返學，都會驚返學喺度喊。為咗可以唔返學，仲會諗埋啲鬼主意。」

她續分享兒子為逃避上學曾出過的奇招：「佢試過收埋自己套校服，之後扮嘢話校服唔見咗返唔到學，但佢無諗到其實買咗幾套校服畀佢，就算佢收埋一套，都仲會有第二套」。

兒子為了逃避上學無所不用其極。（photoAC）

由於藏起校服沒有用，兒子也只好另想新方法：「試過有一次起身叫小朋友起身返學，一睇發現佢成身紅點，我仲以為佢出水痘，點知原來擦得甩。個衰仔竟然偷偷地用我支唇膏畫一點點，喺度扮出水痘，好彩佢畫得衰，如果唔係真係畀佢呃到」。兒子逃避上學的手法層出不窮，令媽媽大喊苦惱！只好網上發文尋求令孩子喜歡上學的方法。

大部分網民都留言籲事主了解兒子不愛上學的原因，認為孩子有機會被欺凌或因壓力大等原因：「返學有否受到欺凌？得搞清楚」、「會唔會係返學有啲令孩子反感嘅嘢」、「壓力太大。睇嚟你俾佢感覺係一定要返學，感覺令佢反感。」

網民籲媽媽了解兒子為何不願上學，（photoAC）

衞生署學生健康服務列出了3個開學適應策略，家長可幫助孩子盡早適應開學後的轉變。

1. 建立正面求學心態及有規律、節制的生活模式

小朋友要從暑假的輕鬆生活一下子回復到返學的規律生活，會容易出現適應問題，甚至有｢想繼續玩、唔想返學｣的心態。家長可早些與子女一起作實際預備行動，包括建立正面求學心態和習慣有規律、節制的生活模式，開學後可持續進行。

‧「返學令我哋增加新知識，又能結交朋友」

‧「我們一家都從今天開始早睡早起，兩星期後開學時便容易適應了。」



2. 避免標籤不同班別

當子女要應付學校分班試的時候，家長應避免標籤不同班別，以免入讀不同班別成為子女的壓力來源。家長不應用標籤性說法如：｢入精英班就係叻、入普通班就係渣｣。建議家長多為子女灌輸正面求學心態，明白學校將學生編入不同班別，是為了使教學能配合學生的不同學習需要。

‧「無論你被編入哪個班別，爸媽都會盡力幫助你好好學習，增進知識。」



3. 主動關心子女是否適應

開學後，當子女放學回家時，家長不要只顧查問功課及學業進度，建議家長主動關心子女是否適應校園生活以及是否滿足現狀。

‧「今天上學感覺如何？」

‧「分享一兩件你今天在學校裡覺得有趣（有成功感／快樂／沉悶／擔心）的事情給我聽聽吧！」



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