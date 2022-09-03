開學｜黃大仙祠辦開筆禮逾130學童參加　額頭點痣寓意開啟智慧

開學之初，嗇色園黃大仙祠今日（3日）舉辦第四屆「開筆禮」。典禮有超過130名剛入讀小學的學生參加，他們均穿上傳統儒服，向孔子像上香及敬拜行禮。學童其後獲道長逐一以硃砂點痣於額頭正中，寓意為孩童開啟智慧，參與活動學童亦領取證書及毛筆，以及在儀式獲贈後寓意聰明勤力的「蔥芹菜蒜」。



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嗇色園黃大仙祠今日舉辦第四屆「萬世師表孔聖先師啟蒙開筆禮」，代表學童開始識字習禮，並指是啟蒙教育的一種形式。黃大仙祠表示，其開筆禮為全港首個以敬拜孔聖先師為主，並結合道教科儀與儒家教義的宗教儀式，祈望學童可以透過儀式，學習孔子教導「六藝五德」、「立人之德」等的義理：「在啟蒙開智的同時，亦明白讀書做人的道理。」

開筆禮期間，參加的學童會身穿傳統儒服。嗇色園監院李耀輝帶領眾人上香，而香港史學會董事兼執行總監鄧家宙則「擊鼓鳴志」，象徵以擊鼓表明志向。學童在老師教導下，執筆書寫「人」字。黃大仙祠解釋，代表學童「學會做個頂天立地、堂堂正正的人」，其後又領取經開光的證書及毛筆。

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其後參加的學童會到黃大仙祠內的麟閣，向孔子像上香及敬拜行禮，而李耀輝則逐一以硃砂點痣於學童的額頭正中。此外，參與儀式的學童亦會獲發一套文具，以及寓意聰明勤力的「蔥芹菜蒜」。嗇色園又在祠內設置祈福牆及文化攤位活動，包括宣紙團扇工作坊及即影即有體驗區等。