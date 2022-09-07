兒童視角展覽將日常生活巨大化　讓成人體驗揹超重書包拿巨型早餐

雖然每位父母都曾經是小孩，但長大後都忘了小時候細小身驅帶來的種種不便，容易以成人的標準來看待子女，會疑惑小孩為何總是「笨手笨腳」？最近日本有「兒童視角展覽」，將日常生活巨大化，讓父母再次用兒童的視角看世界，藉此理解孩子平日的感受及難處。



是次互動藝術展覽在日本東京伊藤忠SDGs STUDIO KIDS PARK舉行，展覽一共分為6大區域，讓父母透過視覺及聽覺體驗孩子的日常，以他們的角度看世界：「展覽旨讓成年人體驗成為小孩，藉此加深他們對孩子的理解，改善父母與孩子、社會與孩子之間的關係。」

感受嬰兒頭部重量：嬰兒的頭部約佔其身高的四分之一，重量大約為體重的3成。假若將同樣的比例應用到成年人身上，頭部竟然有21公斤重！由於戴上頭部模型後有機會摔倒，因此只能用手捧著來感受重量。嬰兒平日承受如此重量，難怪會容易跌倒。

模仿嬰兒說話：這個裝置會將使用者的聲音變成嬰兒的哭聲，讓成人體驗用哭喊來表達自己的需要，藉此了解嬰兒未懂得說話時，哭喊是他們表達需求的方式。

2歲小孩的早餐：家長經常會因孩子打翻飲品而非常苦惱，但如果讓家長用幼童的角度拿飲品、吃早餐，可能又會有不一樣的看法。日本男性的平均手掌大小大約是 2 歲兒童的 1.83 倍，展覽放大了牛奶盒、杯及早餐，重現了2 歲小童平日看到的早餐場景，讓家長了解為何小孩容易倒瀉飲品。

超重書包：小朋友從小已經要揹超重的書包，日本小學生書包的平均重量為5.7kg，如果按比例放大成成人用的書包，則重18.9kg！展覽中的運動服和水樽都放大成成人尺寸，還原兒童書包的重量，可見孩子平日時上學非常辛苦！

被長頸鹿般的成人責罵：相信不少家長都忘了小時候被成人責罵的恐懼。成年人的身高大約是小朋友的2.4倍，在孩子的角度看就與長頸鹿差不多。成人可以戴上VR裝置，體驗被大一倍的巨人責罵。

小朋友的 30 分鐘：展覽中顯示兩張用定點相機拍攝的照片，記錄了一位4歲小孩在30分鐘內的活躍程度。媽媽在廚房內煮食，孩子則在屋內悠閒地到處走，可以感受為何小孩的時間總是過得特別慢。

兒童視角展覽



日期：即日起至9月19日

時間：早上11時至晚上6時

地址：東京都港区北青山2-3-1 Itochu Garden B1F

費用：免費入場

點擊即睇「2023/24升小備戰專區」↓↓↓