專訪｜自閉症兒童啟發「小龍馬」IP　巡迴香港展覽背後有另一功能

早前大量趣致「小龍馬」雕塑出沒大館、海洋公園、林村許願樹、東岸公園等地，原來是藝術家馬興文與各區小朋友的合作產物？



曾與法拉利和寶格麗合作的著名藝術家馬興文，早前連同香港賽馬會、東華三院和保良局等大型慈善機構，舉行《小龍馬‧遊香港》巡迴展覽。於7月3日在馬場打響頭炮，與50位小學生共同創作25「小龍馬」雕塑，並將作品全港各區巡迴展出。那這些小龍馬，究竟為何物？



《小龍馬‧遊香港》巡迴展覽（圖片由受訪者提供）

「小龍馬」IP走到不同地方展出（圖片來源：香港賽馬會）

「小龍馬」受自閉症兒童啟發

「龍馬」，又名Dragon Cavallo，最初誕生於馬興文與法拉利的合作項目，他為法拉利在20輛跑車上製作，所以龍馬擁有一個意大利名稱。馬興文向我們解釋：「龍，代表中華文化；馬，則是代表香港人的精神：不斷往前跑，不斷往前衝的精神。龍在天，馬在地，『龍馬』是天地合一的吉祥物。」

藝術家馬興文（攝：賴家俊）

而這次展出的「小龍馬」，是「龍馬」的Q版。馬興文多年參與慈善活動，接觸不少自閉症以及智力有障礙的兒童，他表示「小龍馬」最初是為他們而設：「小龍馬胖嘟嘟的，就是因為想提醒所有人：藝術是需要幻想的。要很像真，那還不如去拍照。而這個龍馬是沒有口、沒有眼睛的，需要你自己想像再畫上去。如果單純追求像真，那也不用我畫了，很多人都畫得比我還像吧。」

「我希望小龍馬帶來希望、愛與和平。項目的口號叫做Give Touch and Share Love，希望可以與人分享愛，所以會做得飽滿一些，可愛一些。」他希望小朋友能透過「小龍馬」保留童真。

最初有很多街坊不了解「小龍馬」為何物，甚至有小朋友覺得雕塑是河馬，對此馬興文並不緊張：「藝術落到社區需要一個過程，教育需要時間，我們做這麼多總會讓一些人驚訝。隨著我們活動的進行，更多人自然而然會了解到我們。」他希望活動能像漩渦一般，不斷吸引更多人參與。

藝術是需要幻想的。要很像真，那還不如去拍照。 馬興文

「小龍馬」不止是展覽

這次馬興文和50位學生合作，讓他們以自己的想像和小龍馬融合在一起進行創作，並將他們的25件作品保留作巡迴展覽。「這件事情香港是沒有人試過，我想為香港帶來一些新氣象，希望所有人歡迎這一股『正能量』。也期望透過這個項目，對所有人說：藝術應該要被Appreciate（讚賞）和尊重。尊重很重要，不然不會再有香港藝術家跑出國際。」

許多與他合作的學生來自基層，他希望項目能讓全香港的學生一同參與。開幕當天天氣惡劣，但他堅持要開幕，親自把銅造的「小龍馬」搬到會場，「所有參與學生從天水圍和屯門出來，很多很久沒有出區，我不能讓這些小朋友失望。」

他在今年年初設立小龍馬公益基金會，接下來也會拜訪不同的弱勢社群：「我想問：為什麼不能給他們多一些機會呢？我覺得『小龍馬』有一種社區功能，不單純是展覽。我希望不論膚色年齡性別，都把小龍馬的理念帶到人們身邊。小龍馬公益基金會會幫很多自閉症、智力有問題、以及殘障的小朋友。」

尊重很重要，不然不會再有香港藝術家跑出國際。 馬興文

項目將在全港18區巡迴展覽，每次展覽的「小龍馬」組合不一，形態各異，馬興文希望能融入每一區的特色。展覽早前在大館完成第一站，現時在東岸公園以及香港演藝學院室內廣場進行展出，展期均至8月31日，接下來計畫在沙田大會堂廣場以及香港藝術館藝術廣場進行展出。

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項目也會在全港各地突擊進行不同的快閃活動，先前已經在理工大學進行第一次快閃，每次只展出幾個小時，希望為人們帶來驚喜。他表示，離港一段時間後感覺香港沒有太多新事物，希望做一些香港人可以打卡的東西。他同時透露，自己帶了一萬隻「小龍馬」來香港，希望大搞這次的項目，已經計畫了舉行很多大型活動，詳情暫未能透露，但一定是其他人從未做到過的東西。

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【活動地圖】



【活動詳情】

名稱：小龍馬‧遊香港

地點：東岸公園、香港演藝學院室內廣場

日期：即日至8月31日

（8月31日後會於其他區展覽，詳情可參考主辦單位資訊。）

