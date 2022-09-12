一家三口遇車禍幸有兒童安全椅無受傷　附各年齡兒童安全設備建議

家長駕車帶小朋友出遊時會否裝上汽車安全座椅？交通意外時常發生，而且難以預測，時刻警覺並做好安全措施才是上策。近日有位台灣爸爸分享車禍經歷，提醒大眾駕車與小朋友外出時一定要使用兒童安全座椅。



台灣有位男網民早前於社交平台群組分享車禍經歷。他表示一家於7月初出遊時發生車禍，當時有輛小貨車撞上了白色轎車的背部，然後白色轎車便重重撞上他們的黑色車。相中可見另外兩輛車損毀嚴重，而事主的黑色車前側右方位置都被撞爛，相信撞擊力度不小。

車內除了男事主，更有3歲的女兒和8個月大的兒子。幸好他在車內安裝了兒童安全座椅，因此即使孩子體型小、體重輕也沒有被拋出車外。事主指安全座椅改變了他們一家的命運，亦提醒大眾勿忽略安全座椅的重要性「我希望每位家長都認真注意到安全座椅的重要性。這錢不能省～很幸運，我們的孩子平安」、「寧可讓孩子哭一天，也不要讓我們以後天天哭」。

事主分享車內設備的相片，幸好有裝上兒童安全椅，子女沒有受傷。（FB群組@媽媽手冊 寶寶手冊換好禮 團購 二手 新品 徵物 買賣區）

兒童乘車安全注意事項

運輸署的《道路使用者守則》中列出了兒童乘車安全的注意事項。3歲以下的兒童如坐在私家車、私家小巴或貨車的前座，必須使用認可的兒童束縛設備。如私家車後座亦設有此設備，這些兒童坐在該座位時，亦須符合這項要求；私家車上3歲及以上的年幼兒童亦應使用兒童束縛設備，以加強保護作用。如沒有兒童束縛設備，這些兒童乘客便須使用一般的安全帶。

前座乘客切勿抱着兒童，或讓他們坐在膝上，以免一旦發生意外，兒童會被夾在成年人與汽車儀錶板之間，或被拋出車外。如果兒童乘坐別人的汽車，又或者一輛車用以接載多名兒童，車上便可能沒有足夠的兒童束縛設備。在這種情形下，寧可讓兒童使用一般的安全帶，也勝於完全不使用安全帶。

兒童束縛設備

12個月或以下（或體重9公斤以下不能自己坐穩的嬰兒）

應讓他們躺在便提式嬰兒床上或嬰兒籃內，該嬰兒床應放在汽車後座。如屬專用於汽車的嬰兒床，則應根據廠商的指示使用所提供的縛帶及／或適當的固定點固定於後座，並把兒童放好在嬰兒床。如不屬專用於汽車的嬰兒床，應把嬰兒床橫放於車內，嬰兒頭部應在車中心位置。嬰兒床應以特別繩帶固定在後座。如無法縛緊於後排座位，該嬰兒床應放在車廂底板上，夾於前後座之間，用摺好的毛氈墊平底板或固定嬰兒床。在嬰兒床加上蓋子，可防止嬰兒被拋出。

便攜式嬰兒籃（photoAC）

9個月至4歲（或體重9至18公斤可自己坐穩的兒童）

最好使用兒童安全椅。兒童須由繩帶繫於安全椅中，而兒童安全椅亦須根據廠商指示穩固地安裝於車廂內。

兒童安全椅（photoAC）

3歲至12歲（或體重15至36公斤的兒童）

使用由一條腰帶及兩條肩帶組成的兒童安全帶；或是選用普通安全帶加配高墊，連同背後橫帶用以調整斜帶位置。

兒童安全帶（photoAC）

12歲以上（或體重超過36公斤的青少年）

可使用普通安全帶。

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