純素父母堅持只餵母乳蔬果幼兒營養不良亡　必知兒童茹素注意事項

人人有不同的飲食習慣，但最重要是注意營養是否充足，嬰兒及兒童的飲食習慣更對健康有莫大影響。早前一位美國純素母親因堅持餵18個月大的幼兒進食母乳、蔬果，結果兒子因營養不良身亡，她日前被判一級謀殺罪，被判處終身監禁。



39歲的Sheila O'Leary 育有4名子女，她於2019年9月向警方報案稱年紀最小、僅有18個月大的兒子Ezra O'Leary失去了知覺，救護人員到場發現兒子身體瘦弱，體重僅有約7.7公斤，最後搶救無效身亡。驗屍報告顯示他的死因為嚴重營養不良和脫水所引致的併發症。

調查人員指O'Leary夫婦稱他們一家只吃水果及生的蔬菜，Ezra也只進食母乳。事發前兒子已有一個星期沒有進食任何食物，即使Sheila留意到兒子未能入睡也沒有求診，翌日兒子便因營養不良而身亡。

警方調查後發現，Sheila另外兩名分別3歲及5歲的子女，均有營養不良的症狀，包括臉色發黃、體重比同齡標準低，牙齒腐爛等。而11歲的大女兒早前則因另一宗營養不良案件而交由生父照顧，因此健康狀況較好。

另外兩位分別3歲及5歲的子女，均有營養不良症狀。（圖片來源：Facebook）

最終Sheila O'Leary因餓死18個月大的兒子而被判一級謀殺，最終於今年6月被陪審團裁定6項罪名成立，包括一級謀殺、加重虐待兒童、加重過失殺人、虐待兒童，以及兩項忽視兒童的罪名。她日前因謀殺罪被判終身監禁。其他罪行也分別被判處兩個30年監禁及5年監禁，同期執行。

Sheila的現任丈夫Ryan Patrick O'Leary也被逮捕並檢控同樣罪行，今年下旬會進行聆訊。現時兩名較小的子女交則由社福機構看管，法官亦頒布禁制令禁止Sheila與子女有任何接觸。

兒童茹素注意事項

衛生署學生健康服務中的「兒童和青少年素食須知」指出均衡的素食能幫助兒童成長 ，但要從素食中攝取足夠的營養，尤其是蛋白質、維他命B12、鐵質等，設計餐單時要花多點功夫，以免引致營養不良、貧血或其他疾病。

正值青春期的青少年需要較多熱量和營養來幫助成長，部分素食的青少年未必能從日常早、午、晚三餐中攝取到足夠的營養。因此，他們應選擇一些健康小食如堅果、水果、強化營養的植物奶和低脂的乳製品如牛奶、芝士、乳酪等去取代糖果、薯片、加糖飲品等零食。小心選擇素食食品有助建立健康的飲食習慣。

素食食品一般比較清淡，不容易引起食慾，家長需要多花心思，採用不同的香料、素食食品和烹調方式，造出不同款式的餸菜，以增強兒童和青少年對進食的興趣。

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