3歲童語言遲緩行為不受控遭投訴 媽媽反斥：去學校不就是要學習？

如果小朋友在校行為不當又不受控制，到底是家長的責任還是學校的問題？近日有台灣媽媽分享3歲孩子上學的經歷，孩子有語言遲緩的問題，而且行為不受控，遭老師投訴並稱他未夠成熟、不適合團體生活。不過媽媽則認為是校方的責任，而非孩子的問題。事件引起網民熱議，網民一面倒批評這位媽媽是「恐龍家長」，並為老師抱不平。



台灣有位媽媽於社交平台專頁「靠北幼稚園」投稿，指孩子今年入讀幼稚園低班，開學才兩星期已多次收到校方及老師反映問題。老師點出孩子有4大問題，包括未有自理能力而且不懂表達，連點頭、搖頭回應都未能做到；擅自離開教室，跑到其他班玩；不會自行吃飯，即使老師輪流餵也不願進食；只要不順他意就會大吵大鬧。

媽媽了解狀況後則質疑老師的處理方法是否恰當，她指入學前已經告知校方孩子有語言發展遲緩的問題，她亦建議老師在孩子吵鬧時讓他玩玩具，不過反被老師說這樣不適合團體生活，令媽媽非常無奈：「what？？意思是我的孩子有問題嗎？」。

孩子入讀幼稚園低班，但行為不受控而且難以溝通，遭老師投訴。（photoAC）

她更逐一反駁對方的說話：「老師說我用甚麼方法讓孩子乖乖坐著吃飯，不會跑來跑去，這不是老師應該注意的嗎？」、「老師本來就應該注意，我的孩子跑別班，本就該帶她回教室，怎會是我孩子的問題？」。

後來老師也直接反映孩子未有幼稚園低班的成熟度及穩定，令媽媽覺得是「年輕老師及園方在挑學生」：「三歲是要多穩定啊，不會表達、沒有戒好尿布就覺得麻煩，不會自己吃飯就是麻煩、只會用哭鬧的就是麻煩、跑來跑去就是麻煩…阿小孩去學校不是就要學習的嗎？」、「不會吃飯不能餵嗎？戒不了尿布就勤著幫他換啊，老師說孩子不給換尿布，會尖叫，也怕孩子掙扎時會受傷，問我有沒有什麼方式…」她指自己讓孩子上學學習，但老師卻反過來詢問她要如何管教孩子，令她非常不滿並覺得責任全在校方：「我只覺得都是老師的問題啦……」

媽媽認為全是老師的問題。（photoAC）

網民一面倒留言批評事主是「恐龍家長」，指幼稚園是孩子學習團體生活的地方，老師不是保母，無法時刻專注在一位學生上，而且面對這些狀況時，家長應與校方合作尋求解決方法：「幼兒園是團體生活，老師無法單一照顧高需求寶寶，大家繳的月費一樣不是嗎」、「老師有提出來孩子的問題以及發展，應該要冷靜面對這些問題才能夠幫助孩子之後的發展」、「建議媽媽先正視自己與自己小孩的問題，不要甚麼事都丟給老師」。

網民更籲事主勿錯過黃金期，盡快帶孩子進行評估，向專業人士尋求協助：「要趕快去醫院評估了！事關重大，錯過黃金治療期，妳的孩子後面就會更辛苦了！與其評論老師，不如早點面對現實，幫助孩子！」、「感覺不只語言遲緩。可以安排心理課，團體的。」

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