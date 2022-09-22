東華三院張明添中學 實踐全方位教育 帶領學生走上發掘天賦之旅

「推動自主學習、發展天賦才能」是學校最新學年的辦學方向。在課外活動方面，學校要求每名中一學生必須加入最少一個學會或校隊。本學年全校有17個學會及超過10隊校隊，每名學生更可以從當中挑選4個加入。學校希望藉着推行多元化的課外活動，讓同學身心均衡發展，發掘天賦才能。中一學生會有一本課外活動記錄冊讓同學儲印花換禮物，以茲鼓勵。

在品德教育方面，德育及公民教育組舉辦不同活動，例如「積極人生閱讀計劃」，鼓勵同學閱讀勵志篇章。這些文章緊貼社會議題，例如在奧運期間，學校以「回歸第一金」作為其中一篇閱讀文章，讓學生從中領略劍擊運動員張家朗的堅毅精神。計劃結合兩大學習元素，包括價值觀教育及自主學習，透過閱讀，協助學生建立及鞏固正面的價值觀。

學校一直鼓勵同學要及早規劃未來，所以升學及就業輔導組與東華三院何玉清教育心理服務中心合作推行My Way中學生生涯發展教育課程。學校近年亦引入沙畫課程，讓參與課程的學生在校慶50周年典禮上參與演出，獲得來賓熱烈讚賞，更有學員立志成為沙畫藝術師。除此之外，學校再接再厲，引入咖啡拉花班及專業蠟燭證書課程，讓學生有更多機會發掘潛能。學校資助學生參與導師班，除了期望他們學成後能夠回饋學校，開班教授其他同學、老師和家長外，更期望他們能夠將興趣深化為專業，成為未來發展方向之一。學校更劃出指定課室舉辦以上課程，經全校學生票選命名為「研夢舍」， 學員更可以合力粉飾課室外牆，七彩繽紛，成為校園「打卡」點。

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學校十分重視學生的學業發展，既從課程上做安排，也在硬件配套方面下功夫，當中主要包括英語學習、全方位學習、STEM教育及電子教學工具的配備。

在英語學習方面，學校與教育局外籍教師組合作，通過既廣且深的跨課程閱讀計劃（Reading Across the Curriculum），拓展學生詞彙庫，增進學生以英語學習科學及地理的能力。學校同時也舉辦大量的英語學習活動，例如英語話劇和音樂劇等，擴闊學生的英語學習經驗。

同時，學校通過設計與科技科結合STEM教育，培養學生的工程思維，使學生學以致用。為了更好地推廣STEM教育，學校獲校友贊助及教育局優質教育基金撥款，斥鉅資興建設備完善的科藝創建空間(STEMaker Space)。學校的STEM教育發展漸漸成熟，一方面在教育局邀請下，統籌優質教育基金主題網絡計劃小小科藝創建師，以支援小學規劃和推行校本的STEM課程，並培訓小學教師運用各類有關的器材。另一方面亦獲東華三院資助成立卓師工作室，除了與東華三院轄下的學校共同進行教學研究外，也邀請其他友校參與，分享交流，合力推進STEM教育。

在教學配套方面，學校得益於優質教育基金的資助，在課室安裝電子互動白板，善用資源為老師添置電子教學工具，加強電子學習。學校亦參與賽馬會校本多元計劃，利用大數據發展校本多元管理模式的分析平台，加強照顧學習差異。學校亦參加了賽馬會翻轉教學先導計劃，教師得到培訓指導，為全面展開自主學習奠定基礎。

另外，學校配合教育局的優化課時措施，從中四級開始，逐年開辦全方位學習科。課程滲入生涯規劃元素，鼓勵學生自學技能，突破自我，既有增益學習之用，也使學生為未來作好準備。

學生通過多樣化的計劃和活動，有效地提升自主學習能力，以及發展天賦才能。

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