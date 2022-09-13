媽媽憂兒子留長髮上學被嘲笑　教懂「1事」　助他們正向面對質疑

網友提問：「昨天在娘家吃晚餐，我媽碎唸着叫我要幫兒子剪頭髮，不然去學校會被人拉頭髮，或是被同學嘲笑。希望兒子將來若真想剪短頭髮，原因是『想捐頭髮』、『太熱』、『長髮看膩了，想換短髮看看』，而不是因為被嘲笑……請問大家我該怎麼幫小孩做心理建設？還是一不做二不休直接帶兒子去剪頭髮？」



近幾年的父母對性別意識有越來越開放的心態，不強制小男孩留短髮，或是尊重孩子意願，任由他們穿粉色衣服或裙子。不過這樣的Open Mind還是僅限自己熟悉的生活圈，若是小孩開始上學、接觸陌生人、陌生環境，家長多多少少還是會擔心外界的眼光。

有媽媽就兒子該否留長髮而惱：（按圖了解）

小編也在許多親子群組上，看到父母憂心忡忡的問網友們：「兒子從小留長髮，現在要上幼兒園、上小學了，要幫他剪嗎？」

人與人之間的差異性，不僅限於「外貌」

在父母接受「男孩子留長髮女生留短髮」的時候，他們就已經有「尊重小孩」、「不同個體都有其差異性」的觀念。

小男生留長髮、穿裙子，也只是穿着上跟大家不同；那如果真要講求統一、一致性，那每個人的個性不一樣又該怎麼辦？或是喜歡玩的玩具、休閒喜好不同，又該怎麼辦？若純粹是因為怕「不同」而被嘲笑，那我們要擔心的可多了……

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不必預設「小孩會被嘲笑」的立場，但可以用輕鬆的態度演練

身為父母的我們，一開始肯定會多想，預設許多惡意立場，但我們不必將這些擔憂表現出來，免得徒增小孩的煩惱、上學前的壓力。

不過父母倒是可以先探探孩子口風、跟他演練一下：「如果別人看到你的長髮，就叫你妹妹怎麼辦？」、「如果有人說『只有女生才會留長頭髮』，你會怎麼說？」，且不必用刻意負面的字眼跟孩子描述：「有人嘲笑你留長髮怎麼辦？」

不用擔心小朋友會因此而性別混淆、性取向不同

相信有不少長輩看到小男生留長髮、穿粉色衣服甚至是裙子，就會擔心孩子會不會因此性別混淆或有不同的性取向。對此，真的是可以放一百八十顆心！因為性別混淆、性取向不會因為後天穿衣風格、打扮而混淆的。就算小小孩愛穿裙子、留長髮，大多都是因為「覺得好看」、「覺得舒服」。

如果真的上了小學、中學，有了明確的性別意識後還是喜歡穿裙子、留長髮，言行舉止像女生，那到時再煩惱吧！

網友多抱持「正面」想法

在留言處，多數網友也多持「正面」立場，認為幼兒園的孩子大多都還不會想那麼多，反而是上了小學、有點「社會歷練」的孩子才會因為長期被灌輸的觀念，會有惡意的想法；或是存有性別刻板印象的幼兒園教師會一再跟父母碎唸，要求男孩子剪短頭髮。

也有網友分享自己兒子上幼稚園後，留長髮的「小孩」，不限男女都可以在午睡後給老師綁頭髮，讓兒子變得也想留長髮；也有媽媽表示等孩子有自己的審美意識後，若是真的覺得留長髮很好看，遇到反對的聲音他就會幫自己辯解了，不會一聽到嘲笑就玻璃心。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：媽憂心兒子留長髮，上幼兒園會被嘲笑！網友多持正面態度：老師會在午睡後幫所有長髮的孩子綁頭髮】