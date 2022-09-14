小魚仙｜頂受負評完成拍攝　Halle Bailey為「他們」堅持接演女一

近年來，迪士尼將不少經典動畫翻拍成真人版電影，其中，最受大家歡迎的莫過於迪士尼公主系列，每次真人版公主選角總讓人感到驚艷！然而，預計2023年5月上映的《小魚仙》卻在選角公佈時飽受爭議。



近日《小魚仙》真人版電影預告釋出，雖然只有短短不到兩分鐘，但由荷莉貝利（Halle Bailey）飾演的女主角艾莉奧（Ariel），從海底深處望向水面唱出經典主題曲《Part of Your World》的片段，仍讓人不由得期待明年5月的電影上映！

Halle Bailey如何看待外界對她飾演小魚仙的評語？（按圖了解）

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然而，《小魚仙》真人版電影預告的曝光，也讓先前的選角爭議再度引起討論，不少粉絲都認為飾演艾莉奧的荷莉貝利，與迪士尼經典動畫中的艾莉奧形象不符，然而，面對種種選角負評，荷莉貝利曾在拍攝《Variety》雜誌封面時，分享自己當初接下艾莉奧一角的原因。

荷莉貝利曝接演《小魚仙》原因，每個人都能是公主！

接演《小美人魚》真人版電影「艾莉奧」一角的荷莉貝利，是美國R&B姐妹雙人組「Chloe x Halle」的成員之一，當初選角曝光、飽受各界輿論壓力的她，在拍攝《Variety》雜誌封面時，也以正面態度回應網友們的負評。

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荷莉貝利表示，自己會接演艾莉奧是受到祖父母的啟發，她的祖父母一輩子都遭受種族歧視，而她明白，若是自己接下艾莉奧的角色，將會為非裔族群及非裔小女孩們帶來偌大的影響。同時，荷莉貝利也反思，若是1989年動畫版的艾莉奧是有色人種，將會為童年時的自己帶來甚麼樣的啟發？

「每位女孩都很特別」、「每個人都能是公主」是荷莉貝利想告訴大家的，而《小魚仙》真人版電影導演勞勃馬歇爾（Rob Marshall）也曾透露，之所以選擇荷莉貝利飾演艾莉奧，是因為試鏡時，深受荷莉貝利演唱的《Part of Your World》感動落淚，馬歇爾表示，荷莉貝利就像艾莉奧一樣，勇於面對挑戰且善良，而這不就是大家心中對公主的想像嗎？就讓我們一起期待明年5月的電影上映吧！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：《小美人魚》真人版電影預告曝光！荷莉貝利不畏選角爭議接演原因超暖】