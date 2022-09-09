英女王逝世｜這嫲嫲很有愛！威廉叫她「Gary」、曾跟哈里整蠱做怪

英女王伊莉莎伯二世，不只卸下了英國女王的身分，也卸下了國民嫲嫲的身分，教世人永遠懷念。



萬人之上的英國女王，遇到孫子，也會化身超有愛的英國嫲嫲。來看看哈里王子、威廉王子、喬治小王子與英國女王相處的溫馨小趣事。

哈里王子回憶：她是會模仿孫子的嫲嫲

哈里王子有次接受專訪時，回憶小時候跟嫲嫲一起看電視的畫面。

當時兩個王孫正在看電視，嫲嫲走進來看看孫子在幹甚麼。可愛的孫子當場跟嫲嫲一邊解釋、一邊表演着電視裏的內容，逗得嫲嫲哈哈大笑。

後來在吃聖誕晚餐時，嫲嫲突然站起來說：這午餐真的太美味了！接着彈她的手指，二次模仿孫子模仿電視的動作。大家都笑翻了，也為聖誕晚餐帶來溫馨溫暖的時光。

伊莉莎伯二世曾被路人以為只是普通的嫲嫲

有一回，英女王和他的畫家朋友，微服出巡到街上買甜點吃下午茶。經過的路人奶奶看到她嚇了一跳，忍不住說：哇！你長得好像英國女王啊！

調皮的女王也回答：真的嗎？我的榮幸。

其實相同的狀況也曾經發生在蘇格蘭，一個美國觀光客問她：你長得好像英國女王，你有見過她本人嗎？

女王嫲嫲調皮回答： 「我沒有，但我身旁這個皇家警衛應該有。 」

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只有威廉王子可以叫嫲嫲 「這個 」綽號

大家有機會見到女王時也會尊稱她一聲「殿下」（your majesty），並搭配鞠躬或者彎膝禮來向她表達敬意；不過，卻有人卻能輕易打破這樣繁文縟節的規定，直接以自創綽號來稱呼女王。

之前威廉王子就被爆過去私下常以逗趣的自創綽號來喊自己的女王嫲嫲。根據《鏡報》報道，威廉王子過去就曾稱呼女王嫲嫲為「Gary」。

這個綽號實在太無厘頭！是因為當時威廉王子還小，話都說不清楚，連「嫲嫲」（Granny）都沒辦法好好發音。所以Granny就變Gary啦！

有次威廉王子在白金漢宮摔倒時，嘴裏就不斷大呼：「Gary、Gary」。當大家都很納悶誰是Gary？女王就走過來一把抱起孫子，說：「我就是Gary，因為他還沒學會怎麼叫奶奶」令周遭人都為之融化。

連喬治小王子也要幫女王取綽號

直到威廉自己也生了小孩，這份取綽號的「特權」也傳給了曾孫喬治小王子，凱特王妃去年就曾透露兒子喬治小王子在女王的90大壽誕辰上，直呼她為「gan-gan」，果然是超有愛的祖孫。

原來伊莉莎伯二世就跟其他的奶奶一樣，是個會被孫子亂取綽號的奶奶哪！孫子、曾孫們一定也會無限懷念這些相處時光！

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：英女王駕崩！最有愛的英國奶奶，只有孫子可以叫她 「這個 」綽號】