教養｜稱讚孩子「好乖好叻」也不對？或墮這心理陷阱　話應這樣說

編按：當孩子聽乖聽話時，很多父母都會讚他們「叻叻」、「好乖」吧！但有兒童教育專家卻指，這樣的稱讚原來並非最理想的。想知道她為何有這意見，以及怎去讚賞孩子才更理想，不妨看看以下《放養孩子，是為了讓他成為更好的大人》一書的節錄內容。



正確地穿好衣服、第一個去收玩具、組裝好複雜的火車軌道⋯⋯。

當孩子做出以上「好的行為」時，大家是不是就會稱讚孩子「好厲害！」、「好乖！」呢？有些育兒法標榜要多讚美孩子，許多家長也認為對孩子使用讚美的語言是理所當然的。

但是，這樣的稱讚其實也是一種「評價」。

也就是地位高的人判定地位低的人時，所用的語言。

雖然我現在已經超過歲了，還是打從心底認為自己與歲孩子的關係是對等的。就如同阿德勒所說的，人與人之間沒有上下階級之分。

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所以，對待孩子時不要使用評價性的用語，要以自己的心情為主軸。比方說當孩子把玩具讓給朋友時，可以說：

你對朋友好大方喔！老師很高興喔！

當你要傳達負面的想法時也是一樣，例如孩子把食物弄到地上的時候，可以說：

「啊啊，廚房阿姨辛辛苦苦做的飯掉到地板上了，老師好傷心喔！」像這樣傳達自己的情感。

「不要任性！你真是不乖！」不要這樣「評價」孩子。

我想實際執行的時候就會發現，「不稱讚」孩子其實更加困難。「好厲害喔！」、「你做得很好！」像這樣的稱讚用語，一不小心就會脫口而出。

而且，當孩子得到讚賞後，他們會很開心，下次也很願意再做出相同的舉動。因此，以前的我常會想：「這樣的話，稱讚孩子有甚麼不對？」

然而，當我知道稱讚孩子其實是一個很大的陷阱後，就努力提醒自己要改變。

這個陷阱就是，獲得讚美這件事，會成為孩子採取行動的目的。

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率先打掃教室的孩子，如果你每次都稱讚他「很棒」的話，一旦有一次沒有稱讚他，他就會主動尋求「讚賞」，一直詢問你「老師，我很棒吧？」。

像這樣的孩子，當他看到走廊有垃圾，周圍有沒有人（會稱讚他的人）看見就會成為他決定要不要撿垃圾的關鍵。 如果孩子的心情會隨着家長的評價起起伏伏，考試時可能會選擇作弊。

也可能導致未來在選擇志願與工作時，比起自己想做的事，會優先選擇能得到讚賞的道路。

也就是說，在採取行動時會一直注意他人的評價。這在某種意義上，也是過着「不自由」的人生。

以打掃為例，如果是我的話就會這樣說：「你幫我打掃得好乾淨喔！老師覺得好高興。」

然後在大家回家前的集會時，我會說：「因為小美打掃得很認真，我們的教室才變得那麼乾淨。」在大家面前發表小美的貢獻。

不是說「太棒了」或是「很乖」，而是「你的貢獻幫了大忙」。這樣其他孩子也會自然地感謝小美。

在阿德勒心理學的理念中，「自己就是參與社會的一分子」，在群體中要時常思考自己可以做些甚麼回饋。

「我做的事情可以幫助到別人，可以讓別人感到快樂，這種感覺真好。」

不誇獎孩子，而是傳達感謝的心情，我希望孩子們可以感受到這種貢獻的喜悅。

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《放養孩子，是為了讓他成為更好的大人》（萬里機構授權使用）

書名：《放養孩子，是為了讓他成為更好的大人》

作者：大川繁子

在日本足利市小俣町的私立幼兒園「小俣幼兒生活團」擔任主任保育士。曾任足利市教育委員、宇都宮裁判所家事調停委員以及足利市女性問題懇話會座長等。

譯者：李秦



【本文獲「萬里機構」授權轉載。】