棄港大學位轉讀網上高中課程　17歲男考獲佳績圓夢赴澳洲讀醫

學生年紀尚輕，未必一早清楚了解自己的興趣和志向，或者要試過才知道那個方向最適合自己。今年17歲的Bryan兩年前曾入讀香港大學生物醫學工程學系，惟入學後發現自己對醫科最感興趣，僅讀了一年就退學。為了滿足醫科的收生要求，他透過加拿大安省網上中學課程進修理科及加讀文化科，終成功以優異成績入讀世界百大名校之一的西澳大學，修讀醫科。



Bryan從小在本港接受傳統學校教育，不過因為學校編制課程時，需要照顧全班以至整個班級的進度，他坦言就學時學習進度需要與其他同學配合，很多時間都在重複學習他本來已有的知識，未能完全按自己的程度按部就班學習，相反，加拿大安省網上中學課程（Ontario eSchool，OeS）可讓學生自行調整學習計劃，選擇合適自己程度、有興趣的科目。

（受訪者提供）

Bryan坦言自己的學習速度較快，故認為OeS的學習方式更適合自己，因為學習計劃可隨自己的進度自由調整，而且Oes能根據他的能力和未來想要修讀的大學科目訂製個人化的學習計劃，令他的學習進度進一步加快，這些都是傳統以及國際學校無法提供。加上OeS提供逾70個認可課程，Bryan指，他可以針對性地選擇心儀的科目繼續鑽研，而且在小班教學下，他可以在課堂中不斷透過發問來學習。

今年17歲的Bryan又表示，初初修讀OeS課程時只有15歲，要作出職業導向的選擇是一件難事，亦有機會中途改變想法，經過OeS為他做的課程規劃和諮詢後，他更了解自己未來想成為醫生，故毅然放棄香港大學生物醫學工程學的學位，並配合他在OeS修讀的科目，通過非聯招形式（NON-JUPAS）以OeS的成績報讀大學。

對於成功獲西澳大學錄取，他形容，很感謝父母在疫情期間讓他拓展一條自己未來的新道路，同時由於OeS為網上課程，他在家中學習也活得很豐富，多學了很多學科，沒有虛耗光陰，可以更踏實地一步一步達成理想。

（受訪者提供）

Bryan媽媽則坦言一開始希望兒子可以修讀工程學，但後來眼見他堅持讀醫，又看到他因為未能讀醫而感到壓力，對其長遠發展感到迷惘，所以最後也尊重兒子決定，讓他修讀他喜愛的科目。

她直言，很多傳統中學的網上學習系統發展相對未如成熟，擔心會因而影響學生的學習成效，但OeS本來便是一個網上學習系統，加上會有專人跟進每位學生的學習進度，因此也感到放心。Bryan媽媽又提到，兒子申請大學時曾因年齡問題而處處碰壁，但也希望尋找不同的方法，為他提供最好的教育，令他修讀到喜愛的科目之餘又可以「無壓力愉快學習」，故選擇了OeS。