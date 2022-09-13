星二代開學｜盤點星二代幼稚園、小學、國際學校名單及學費

相信每年星二代的上學情況和學校資料都備受關注，哪些星二代就讀知名學校？哪些星二代就讀兩間學校，背後原因又是甚麼？原來有些星二代年紀輕輕已經學習日文了！現時跟大家一起了解更多星二代於本地及外國升學情況！



幼稚園



雨僑、羅力威女兒Harper：國際英文幼稚園暨幼兒園



女兒Harper在國際英文幼稚園暨幼兒園（St. Catherine's International Kindergarten）就讀N班。St. Cat是很多藝人之選，名人校友包括林文龍郭可盈的女兒林天若、陳慧琳兒子蝦餃仔和小籠包、王浩信陳自瑤女兒王靖喬、文頌嫻女兒Jamie及陳敏之兒子雷子樂、陳展鵬單文柔的愛女陳諾瑤（小豬比）等。

而雨僑亦在中秋佳節宣佈再次懷孕，更在社交平台上載了「一家四口」全家福，並發文表示：「中秋節快樂，一向都是家中『老大』的哈Bear準備成為真正的老大，因為我們要迎接二寶了。」

國際英文幼稚園暨幼兒園St. Catherine's International Kindergarten



St. Cat共有3間分校，紅磡校為2至3歲幼兒設有N班（全年學費 HK$82,797.00，分十一期繳交），而九龍塘兩所分校提供K1至K3課程（K1 全年學費$70,433，K2 及 K3 全年學費$76,615）。

紅磡校的N班課程以兒童為本，重視遊戲學習，更設有主題教學及繪本故事，有望透過多元化活動、感官遊戲、模擬遊戲等，培養幼兒的自信心、認知、語言、社交、美藝、大小肌肉和自理能力等方面的發展。而在語文方面，學校更以中、英、普兩文三語為基礎目標，每班也有中、英教師以及普通話教師協助，增進兩文三語的語境溝通。

九龍塘分校則安排六個學習範疇，分別為「體能與健康」、「中英語文」、「幼兒數學」、「大自然與生活」、「個人與群體」和「藝術與創意」，包涵了幼兒在知識、技能和態度方面的培養。

陳柏宇囡囡Abigail：香港創價幼稚園、ABC Pathways School



陳柏宇囡囡Abigail 在九龍塘香港創價幼稚園就讀K2，另外逢星期一、三、五半天到ABC Pathways School英文班就讀，陳柏宇希望囡囡可建立良好英文語言能力基礎。

香港創價幼稚園Hong Kong Soka Kindergarten

學校參與了「免費優質幼稚園教育計劃」，幼兒班、低班及高班全年學費$1,793。學校旨在建立愉快、開放和多元化的學習環境，讓兒童從遊戲中學習。ABC Pathways School幼稚園英文班乎合不同的學習需求和程度，包括iLearn Kindergarten、iStart、ABC Read4Fun拼音讀寫以及ABC劍橋英語，讓學生可以在幼兒時期發揮最大語言潛能。

車婉婉囝囝BBQ：聖公會幼稚園



車婉婉囝囝BBQ在聖公會幼稚園就讀K2，現時已經準備報讀小學。而她亦表示希望囝囝有一定的中文程度，因此會報讀本地小學。她謂不想學校離家太遠，所以學校選址也非常重要。



早前車婉婉曾爆出囝囝小學面試時的笑料，囝囝被問道遇上火警怎麼辦？他竟表示要換制服救火，她解釋因為他鍾意制服及角色扮演，他更愛扮演多種角色，包括警察、消防、救護、超級英雄等，所以他才會這樣回答老師。

聖公會幼稚園Sheng Kung Hui Kindergarten

以遊戲貫穿各學科的範疇內容，讓幼兒以愉快情緒，親身體驗及探索去學習和認識四周的人和世界。學校採用小組教學形式，讓學童有更多互動和表達機會。

學校沒有參加免費優質幼稚園教育計劃，全年學費港幣 $53,000元（全年共十期），茶費每月港幣 $250元。

黃澤鋒夫妻囡囡小黃妃：屯門梁李秀娛幼稚園



舉止優雅、甜美笑容的小黃妃，從黃澤鋒夫妻分享的相片中推斷，女兒就讀屯門區傳統學校，就是順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園。學校鄰近住所，方便兩夫妻接送女兒上下學，同時減少女兒上學交通時間。

順德聯誼總會屯門梁李秀娛幼稚園Shun Tak Fraternal Association Tuen Mun Leung Lee Sau Yu Kindergarten

學校按幼兒的能力採用不同的教學法，以助他們發展多元智能。學校同時著重兩文三語，更注重語境氣氛，聘有四位外籍英語教師、三位普通話教師以全班或小組教學形式任教，有助增強課程互動和小朋友的表達機會。

因應疫情影響，校董會決定2021-2022年度全年豁免書簿雜費、生日會費及茶點費，家長無需繳費。

前港姐冠軍葉翠翠仔仔：明慧國際幼稚園



前港姐冠軍葉翠翠婚後育有3子，經常在社交平台分享一家生活情況。3子擁有媽媽遺傳的白皙肌膚，樣子亦愈來愈精緻。3子就讀同一所幼稚園，學校亦是私立幼稚園。

明慧國際幼稚園Ming Wai International Kindergarten



課程融合英國劍橋英語評估課程，由英語和普通話或英語和粵語的老師以雙班主任形式授課。附加日語課程，以漸進式及多元化的互動教學，加深幼兒廣泛的語文認知，在愉快輕鬆的學習環境下，提昇幼兒的獨立思考和主動學習的能力。

全年學費 $62,040，分 11 期，即每期學費約 $5640。

小學



陳敏之囝囝雷子樂：宣道國際學校



陳敏之囝囝子樂轉到國際學校就讀，亦是姚焯菲所讀的宣道國際學校（Christian Alliance International School，簡稱CAIS）。

宣道國際學校Christian Alliance International School of Hong Kong



學校採用「小型學習社區」教學模式、以學生為本的學習環境，望為學校提供全人發展。

宣道國際學校採用加拿大亞伯達（Alberta）課程，設有一年預備班（Grade K）以及1至12年級，當中涵蓋六年小學、三年初中、三年高中。而 2022-23年度學費由預備班港幣$123,200 到 第十至第十二班 港幣 $195,600。

關心妍囡囡楊榮心：聖士提反書院附屬小學



Jade關心妍於今年6月在紅館開個唱，6歲囡囡楊榮心（心心）更與媽媽同台合唱，關係親密。關心妍平日也會分享家庭照，開學日合照更見女兒身穿聖士提反書院附屬小學校服，她更感慨地說： 「心心小一開學啦！話咁快就讀小學，你著住小學校服孭起書包嗰一刻我差啲喊出嚟！你要享受學習爸媽一定支持你！各位小朋友開學愉快！家長校長老師一齊，加油啊！」

聖士提反書院附屬小學St. Stephen's College Preparatory School



學校教學方式著重活動及啟發性，課堂知識及課外活動並重，讓學生能掌握「兩文三語」。近年，學校更積極推行STEM，以結合科學及數學等元素以實踐跨學科教學。從多方面激發學生潛能，為終身學習奠下基礎。

李嘉欣兒子Jayden：拔萃男書院附屬小學



李嘉欣堅持送兒子讀「拔萃男書院附屬小學」（簡稱男拔附小），希望他在嚴謹環境成長，避免養成驕縱個性。

拔萃男書院附屬小學Diocesan Boys' School Primary Division



遵循基督教教義，提供自由、多元化的全人教育。學校為全日制直資英文小學，一年級共提供150個小一學位，學校亦屬「一條龍」學校，六年級學生的成績及表現如符合學校基本要求，將直升拔萃男書院。



2023年2024年度小學一年級新生，全年學費為港幣46,210元，分十期繳交。

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