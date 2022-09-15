消委會測試兒童平衡車3款含塑化劑或影響生殖器　1款超出上限18倍

不少家長為了訓練孩子的平衡力，都會購買兒童平衡單車，訓練他們持續用雙腳蹬地滑行，除了可增強肌肉和協調能力，又可以體驗踏單車的樂趣。消費者委員會測試市面15款平衡單車，發現有3款樣本檢出塑化劑，其中1款樣本有物料的塑化劑DEHP含量超出本港和歐盟REACH法例上限達18倍！或妨礙兒童正常發育，嚴重更影響生殖能力。



是次測試的15款兒童平衡單車都是兩輪的款式，售價約由$299至$1,700不等，標示的適用年齡由18個月至6歲。以5分為最高，是次測試有8款樣本的總評分達4分或以上，當中7款售價均低於$1,000；相反7款總評分為3分或以下的樣本中，超過一半（4款）售價為$1,100以上。

測試項目包括塑化劑和PAHs含量檢測，以及機械和物理性能測試，並檢視了產品標籤上的警告字句。PAHs含量檢測亦參考德國的自願性安全標籤計劃（GS Mark），按兒童接觸平衡單車不同部分的時間長短，以及會否有重複性接觸，以評估測試樣本是否符合相關的限值要求。

消委會測試了15款兒童平衡單車。（消委會提供）

1款塑化劑含量超標18倍 或損害生殖系統

塑化劑是常用於塑膠中的化學添加劑，以提高物料的彈性和耐用度，惟部分塑化劑會對健康構成風險，例如有研究指出DEHP或會妨礙兒童正常發育，也可能損害男性生殖系統。兒童可能在接觸塑膠部件後觸及口部或食物，經口腔攝取DEHP，而且塑化劑一般具揮發性，容易遷移到物料表面或揮發到空氣中。

測試結果顯示，有3款檢出塑化劑DEHP，「Baghera」（#15）的座位及手把（grip）的部分物料檢出0.16%至1.9%的DEHP，其中含量最高的部位超出本港法例和歐盟REACH法規中訂立的上限達18倍。

「BIKEEIGHT bike 8」（#5）的座位及「TRYBIKE」（#8）的座位和手把的部分物料亦檢出微量DEHP，檢出量由0.02%至0.07%不等，惟檢出量未有超出本港和歐盟REACH法規訂立的上限。餘下12款樣本則沒有檢出上述7種塑化劑。消委會已將相關測試結果交予海關跟進。

全部樣本檢出致癌物PAHs

多環芳香烴（PAHs）天然存在於石油和煤等化石燃料，現時已知的PAHs超過100種，有研究指出不少PAHs皆會對人體健康造成影響，其嚴重程度則視乎攝入量、接觸途徑、時間長短等因素。當中部分種類已被認定為致癌物或是潛在的致癌物質；此外，部分PAHs亦有機會引起刺激反應，部分較容易過敏人士或可能經皮膚接觸後，會出現皮膚炎。消委會參考GS Mark計劃對玩具中的PAHs要求，除檢視樣本是否含受限制的15種PAHs。測試結果發現全部樣本的手把及／或座位物料分別檢出8種被限制的PAHs。

當中4款樣本的部分物料檢出的PAHs含量或總量較高，包括「Huffy」（#11）、「micro」（#12）、「Janod」（#13）及「Baghera」（#15），後3個樣本檢出的15種PAHs的總量介乎1.20mg/kg至4.05mg/kg，超出德國 GS Mark就第1組別玩具物料所設的總量上限（1mg/kg）。縱然各樣本的手把及座位都有部分物料檢出PAHs，然而各樣本的檢出量都符合REACH法規的限值要求。

「Huffy」（#11）的生產商就是次的PAHs檢測結果表示，在正常使用時兒童一般很少機會接觸座位底部組件。不過，該公司表示仍會檢視有關情況並日後的生產作出改善；「micro」（#12）的代理商表示消委會所參考的德國GS Mark的PAHs含量要求只適用於在德國出售的產品，（#12）並未有計劃於德國出售，此外該產品已停產，已新推出的型號已作出相應改進；「Janod」（#13）代理商向消委會提供了測試報告以證明產品符合德國GS Mark 的PAHs限值要求。

選購及讓小孩使用平衡單車時要留意以下事項：

．如在網上購買平衡單車，應主動查詢產品是否「行貨」，以及保養和維修的安排。一些非本地網站或不受本地法例規管，其出售的平衡單車未必符合本港的《玩具及兒童產品安全條例》或相關安全標準的要求。如網站未有提供生產商或入口商的資料，產品有問題時亦難以跟進及追究；

． 儘管小孩未必會因接觸平衡單車的手把或座位而透過皮膚大量攝入塑化劑及PAHs，但是小孩有機會在雙手接觸過平衡單車的塑膠部件後，觸及口部或食物，從而經口腔攝入塑化劑或PAHs。故此，使用平衡單車後，家長應教導小孩立即洗手，以免攝入有害物質。

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