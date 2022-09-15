消委會｜9成人造牛油及塗抺醬含致癌物　Earth Balance超歐盟標準

不少料理均會用到牛油，消費者委員會在新一期《選擇》月刊測試28款預先包裝牛油、人造牛油及塗抺醬。結果發現，逾八成的人造牛油及塗抺醬，均含有毒的氯丙二醇（3-MCPD），其中最高一款為Earth Balance的Original Buttery Spread，每公斤達1,200毫克，不過全數樣本都未有超出標準，正常攝入應不會構成健康風險。根據外國報告，長期攝入氯丙二醇，不但損害腎臟功能，更可能影響雄性生殖系統。

報告亦發現逾九成的人造牛油及塗抺醬樣本，都驗出基因致癌物環氧丙醇，僅一款沒有。測試顯示，同樣為Earth Balance的Original Buttery Spread，檢出的含量最多，達每公斤1,500微克，含量超出歐盟標準的50%。

調查亦關注牛油的營養素含量。消委會指，不少人以火腿煎蛋牛油多士為早餐，但按推算，進食一份所攝取的飽和脂肪酸（9.9克）和反式脂肪酸（0.43克），分別佔中國營養學會建議成人的每日攝入限量的45%和20%，提醒進食時應適可而止，免增健康風險。



消委會今日出版新一期的《選擇》月刊，其中一項測試針對牛油，涵蓋12款牛油及16款人造牛油及塗抺醬，當中包括八款植物油的脂肪塗抺醬、三款混合脂肪塗抹醬及混合脂肪、兩款蒜味人造牛油、兩款添加植物固醇或甾烷醇的脂肪塗抹醬，以及一款起酥油。測試項目涵蓋各樣本的食物安全及營養素含量，並比較其營養標籤的準確度。

13款樣本含氯丙二醇 未有超標

測試結果顯示，雖然全數12款牛油未檢出有毒的氯丙二醇（3-MCPD），但在16款人造牛油及塗抺醬中，有13款即逾八成樣本，都檢出氯丙二醇。根據聯合國糧食及農業組織／世界衞生組織聯合食品添加劑專家委員會（JECFA），以及歐洲食物安全局（EFSA）報告，長期每日過量攝入氯丙二醇，會損害腎臟功能、中樞神經，甚至影響雄性生殖系統。

消委會續指，在13款檢出氯丙二醇的樣本中，以每公斤計算，含量最多的是Earth Balance的Original Buttery Spread，達1,200毫克；其次為Constantia的Garlic Margarine，達720毫克；第三為OraSi的Vegetable fat for spread 70% Margarina，達520毫克。不過消委會亦補充，全數樣本的檢出含量，都未有超出歐盟標準上限，按JECFA及EFSA的建議，在正常份量下食用最高含量的一款，應不會構成健康風險。

Earth Balance的Original Buttery Spread（Earth Balance網頁）

15款人造牛油樣本及塗抺醬含致癌物 Earth Balance超標

測試亦檢視基因致癌物環氧丙醇的含量，同樣地12款牛油均沒有環氧丙醇，但16款含植物油成分的人造牛油及塗抺醬樣本中，除一款牛油及植物油混合脂肪塗抹醬樣本外，其餘15款均有檢出。其中Earth Balance的Original Buttery Spread檢出含量，達每公斤1,500微克，含量超出歐盟標準（每公斤1,000微克）。

至於另一款基因致癌物苯並[a]芘，在高溫烹調帶脂肪的食物中較常見。消委會指，檢出雪印的雪印特級植物牛油含苯並[a]芘，達每公斤0.8微克，不過符合香港及歐盟的標準。

雪印特級植物牛油（雪印網站圖片）

牛油脂肪含量較高

雖然牛油未有檢出上述有害物質，不過消委會亦提醒，其飽和脂肪酸含量普遍較高（介乎43.1克至49.9克）。另外，牛油的反式脂肪酸是天然存在的，按每100克含量計，測試中牛油的反式脂肪酸含量（介乎2.28克至5.0克），普遍較人造牛油及塗抹醬的樣本（由沒有驗出至0.31克）高，消委會提醒不應過量進食牛油。

消委會續指，火腿煎蛋牛油多士為不少港人的早餐之選，但按推算進食一份所攝取的飽和脂肪酸（9.9克）和反式脂肪酸（0.43克），分別佔中國營養學會建議成人的每日攝入限量的45%和20%。至於另一港式經典菠蘿油，消委會稱進食一份所攝取的飽和脂肪酸和反式脂肪酸同樣不容小覷，分別佔成人每日建議攝入限量的44%和21%，進食時應適可而止，免增健康風險。