消委會｜9成人造牛油及塗抺醬含致癌物 Earth Balance超歐盟標準
不少料理均會用到牛油，消費者委員會在新一期《選擇》月刊測試28款預先包裝牛油、人造牛油及塗抺醬。結果發現，逾八成的人造牛油及塗抺醬，均含有毒的氯丙二醇（3-MCPD），其中最高一款為Earth Balance的Original Buttery Spread，每公斤達1,200毫克，不過全數樣本都未有超出標準，正常攝入應不會構成健康風險。根據外國報告，長期攝入氯丙二醇，不但損害腎臟功能，更可能影響雄性生殖系統。
報告亦發現逾九成的人造牛油及塗抺醬樣本，都驗出基因致癌物環氧丙醇，僅一款沒有。測試顯示，同樣為Earth Balance的Original Buttery Spread，檢出的含量最多，達每公斤1,500微克，含量超出歐盟標準的50%。
調查亦關注牛油的營養素含量。消委會指，不少人以火腿煎蛋牛油多士為早餐，但按推算，進食一份所攝取的飽和脂肪酸（9.9克）和反式脂肪酸（0.43克），分別佔中國營養學會建議成人的每日攝入限量的45%和20%，提醒進食時應適可而止，免增健康風險。
消委會今日出版新一期的《選擇》月刊，其中一項測試針對牛油，涵蓋12款牛油及16款人造牛油及塗抺醬，當中包括八款植物油的脂肪塗抺醬、三款混合脂肪塗抹醬及混合脂肪、兩款蒜味人造牛油、兩款添加植物固醇或甾烷醇的脂肪塗抹醬，以及一款起酥油。測試項目涵蓋各樣本的食物安全及營養素含量，並比較其營養標籤的準確度。
13款樣本含氯丙二醇 未有超標
測試結果顯示，雖然全數12款牛油未檢出有毒的氯丙二醇（3-MCPD），但在16款人造牛油及塗抺醬中，有13款即逾八成樣本，都檢出氯丙二醇。根據聯合國糧食及農業組織／世界衞生組織聯合食品添加劑專家委員會（JECFA），以及歐洲食物安全局（EFSA）報告，長期每日過量攝入氯丙二醇，會損害腎臟功能、中樞神經，甚至影響雄性生殖系統。
消委會續指，在13款檢出氯丙二醇的樣本中，以每公斤計算，含量最多的是Earth Balance的Original Buttery Spread，達1,200毫克；其次為Constantia的Garlic Margarine，達720毫克；第三為OraSi的Vegetable fat for spread 70% Margarina，達520毫克。不過消委會亦補充，全數樣本的檢出含量，都未有超出歐盟標準上限，按JECFA及EFSA的建議，在正常份量下食用最高含量的一款，應不會構成健康風險。
15款人造牛油樣本及塗抺醬含致癌物 Earth Balance超標
測試亦檢視基因致癌物環氧丙醇的含量，同樣地12款牛油均沒有環氧丙醇，但16款含植物油成分的人造牛油及塗抺醬樣本中，除一款牛油及植物油混合脂肪塗抹醬樣本外，其餘15款均有檢出。其中Earth Balance的Original Buttery Spread檢出含量，達每公斤1,500微克，含量超出歐盟標準（每公斤1,000微克）。
至於另一款基因致癌物苯並[a]芘，在高溫烹調帶脂肪的食物中較常見。消委會指，檢出雪印的雪印特級植物牛油含苯並[a]芘，達每公斤0.8微克，不過符合香港及歐盟的標準。
牛油脂肪含量較高
雖然牛油未有檢出上述有害物質，不過消委會亦提醒，其飽和脂肪酸含量普遍較高（介乎43.1克至49.9克）。另外，牛油的反式脂肪酸是天然存在的，按每100克含量計，測試中牛油的反式脂肪酸含量（介乎2.28克至5.0克），普遍較人造牛油及塗抹醬的樣本（由沒有驗出至0.31克）高，消委會提醒不應過量進食牛油。
消委會續指，火腿煎蛋牛油多士為不少港人的早餐之選，但按推算進食一份所攝取的飽和脂肪酸（9.9克）和反式脂肪酸（0.43克），分別佔中國營養學會建議成人的每日攝入限量的45%和20%。至於另一港式經典菠蘿油，消委會稱進食一份所攝取的飽和脂肪酸和反式脂肪酸同樣不容小覷，分別佔成人每日建議攝入限量的44%和21%，進食時應適可而止，免增健康風險。
消委會測試那一款人造牛油及塗抺醬樣本的基因致癌物環氧丙醇含量超標？
Earth Balance的Original Buttery Spread檢出合量達每公斤1,500微克，超出歐盟標準每公斤1,000微克。
食一個菠蘿油的脂肪含量有多少？
消委會稱進食一份所攝取的飽和脂肪酸和反式脂肪酸，已分別佔成人每日建議攝入限量的44%和21%，進食時應適可而止，免增健康風險。