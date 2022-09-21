兒童理財｜5個技巧教小孩儲蓄及洗錢　灌輸正確金錢觀養成小富翁

孩子那麼小也要會理財嗎？答案是：當然！錢很重要，越早知道如何理財越好啊！



更何況學校教育基本不會教孩子關於錢的事情，那麼爸媽就是孩子唯一可以學習的對象了，如何不讓孩子成為守財奴或養成亂花錢的習慣呢？

善用以下這5個技巧步驟來教孩子學習理財吧～（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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1. 談論錢時態度穩定

爸媽在談錢的時候總以為孩子聽不懂沒關係，但就算聽不懂，孩子也能讀得懂大人的情緒，如果爸媽談錢時總是皺眉頭或說負面的話，孩子會認為錢給人很大的壓力，但若爸媽談錢時總是說「沒關係啊、就買啊、都買！」孩子就會覺得錢可以隨意揮霍，所以如果孩子聽得見，請盡量保持平穩的態度，當作「很平常的事」去討論！

2. 以身作則、說實話

除了談錢的態度，孩子也學習爸媽用錢的樣子，所以盡量跟孩子說實話，不要用哄騙的說：「不能買這個，因為媽媽把錢用光了！」、「錢包裡沒錢了！」這些句子只會讓孩子認為爸媽沒有理財能力、沒有在控制自己的花費導致沒錢，也告訴孩子：把錢花光也不會怎麼樣。我們可以試著簡單的告訴孩子「因為這不是必要的，所以媽媽不會買。」、「錢很重要，所以不能亂花。」

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3. 向孩子解釋購物思維

既然我們告訴孩子實話，那就要向孩子解釋大人的購物思維，孩子才能更了解怎麼買東西，例如：「地瓜葉比空心菜便宜，但是兩個都是青菜，所以媽媽要選地瓜葉！」、「家裡的餅乾沒有了，但是這週沒特價，怎麼辦呢？因為沒有就沒得吃了，還是買好了！」在購物時向孩子分享自己腦中的想法，即使孩子沒有回應也沒關係，他們會漸漸記住並學習大人的樣子！

4. 讓孩子練習存錢

學習理財很重要的一點就是要懂得存錢，如果孩子有想要的東西，我們可以讓孩子自己存錢買，幫孩子制定一個目標金額，讓孩子自己賺錢、存錢（幫忙一個任務或定期的零用錢），告訴孩子如果是媽媽會怎麼存、存到哪一條線就是夠了，做到的時候孩子會很有成就感，也會對理財有基礎認識！

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5. 幫助孩子制定預算

如果孩子已經有零用錢，也有在存錢，我們就可以開始教孩子怎麼花，參考「六個罐子存錢法」，我們也可以幫孩子買幾個一樣的罐子，貼上「必要」、「想要」、「儲蓄」、「慈善」等標籤，讓孩子想要買東西的時候使用對應的罐子裡的錢，如果是上學用的文具就是「必要」，零食點心是「想要」，「儲蓄」是為了以備不時之需，「慈善」則可以固定拿去捐款，罐子裡的錢用完就是沒有了，不能挪用，也盡量不要讓罐子空掉！

盡量從1到5循序漸進的讓孩子學習，平常爸媽用錢的時候也可以告訴孩子這是多少錢、我們今天花了多少錢等等，不要害怕孩子聽不懂。如果近期爸媽都是用信用卡或行動支付，也要找時間跟孩子解釋這些也是真的錢、怎麼運作，不要讓孩子覺得好像一張小卡或手機就可以買到所有東西哦！

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