教養｜怎讓孩子學理財？人妻「年薪制」發放零用錢　成效喜出望外

你的孩子會理財嗎？可別小看這一項技能，懂得理財、擁有儲蓄觀念的孩子，在長大後也較不易成為月光族。但對於孩子的金錢觀究竟要如何培養？是唸繪本？還是情境式教學？下面這位日本媽媽的方法，也許你可以參考看看。



愛揮霍？一次給滿一年的零用錢，花完就沒存款！

這位媽媽分享，自己的女兒每次只要一拿到零用錢，就會立刻花光，好幾次都提議都跟她說錢不夠花，為此，她想了很多方法解決，最後她發現有一招最有用！

「零用錢年薪制」媽媽將原本每個月5,000日圓的零用錢，一次一年份都給女兒，共計60,000日圓，除此之外，她還大膽的把銀行存摺和提款卡都交給她保管，當妳以為孩子會在一夕之間花光錢的時候，她竟然做出相反得舉動。

女兒不僅沒有把錢花光，相反的還會定期把自己打工的收入存進去，當做大學學費。媽媽接受電視台訪問時表示，當自己打一大筆錢拿給女兒時，女兒還嚇了一大，但她認為這樣只有這種方式，才可以讓他們有效管理自己的支出，畢竟是存在自己銀行一年的錢，會更有規劃的去消費，每次消費時，也會伴隨着心痛的感覺。

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想要和需要不同，年薪制讓孩子們更有遠見！

節目組也有請到女兒來發表感想，她表示「以前如果想買比較高單價的東西，月薪制只能存500日圓，這樣會存得很痛苦。如年薪制，我會規劃好一整年下來的花費，並在適當的時機做適當的花費。」

該節目一播出，媽媽的做法在Twitter上獲得網友熱烈迴響，節目也趁勢訪問其他一樣實行零用錢年薪制度家庭，有一名媽媽認為孩子小時候亂花錢，總比出社會拿到第一筆薪水揮霍來得好。

另一名媽媽表示自己有兩個就讀小學的孩子，也因為年薪制，開始會計畫整年度用錢表格，他們心裏都有想要買的東西，可是每次到用錢的時候，他們都會想「說不定明年會又更想買的東西」而作罷，她從這邊看出來，孩子們已經學會開始判斷「想要與需要」的不同。

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目前兩個小孩都把零用錢放在存錢筒裏面，媽媽還笑說，要記得是用透明存錢同，讓小孩直接看到剩下多少錢，更有助於他們規劃用錢。其中一個小孩受訪時說道「剛開始拿到年薪零用錢的時候，會忍不住亂花錢，但是後來都會後悔，所以現在想到去年花太多錢，下次領零用錢的時候就不敢隨意使用了。」

人果然會從錯誤中學習成長啊！聽完這樣的零用錢年薪制，你是否也躍躍欲試呢？不妨趁孩子還小的時候開始練習，不一定你也會教育出未來超厲害的省錢達人呦！

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：日本媽媽流行「零用錢年薪制」花掉屬於自己的錢，才是孩子的痛點！】