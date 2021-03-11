行街食飯不妨讓孩子畀錢！　從生活入手灌輸儲錢、取捨道理最有效

撰文： 媽媽寶寶 最後更新日期： 2021-03-11 12:01

金錢不應該是親子間的禁忌話題，孩子學理財，首先要從爸媽的態度開始翻轉，把握日常生活中的教學機會，將金錢意識融入親子對話，養成孩子用錢好習慣。把握日常生活中的5個情境，都能在潛移默化中，幫助孩子培養好的金錢觀念。

怎樣在日常生活中培養孩子的金錢概念？（按圖看清）

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情境一．超市購物

分辨需要與想要，將錢花在刀口上

平常帶孩子到超商或超市，就是最好的機會教育，購物過程可教孩子分辨「想要」及「需要」。馬哈老師分享，為了教孩子分辨甚麼是真正的需要，她曾故意示範「亂買」，像是薯片、朱克力等零食，拆了包裝卻沒吃完，只好忍痛丟棄，並和孩子表示：「這樣就丟掉了20塊錢，好可惜！下次就知道這些東西只是一時想吃的，其實不需要。」孩子之後買東西前，可能會開始思考：這是不是真正需要的，透過每一次親子購物練習，孩子將更懂得錢該花在哪些地方。

連大人自己也會有衝動購物的時刻，更別說是孩子，然而，當孩子想買某項爸媽認為不需要的物品，馬上說「不」可能使孩子感受被否定而抗拒，馬哈老師提供兩個方法，以較緩和的說法應對當下狀況。

遞延滿足

先採取拖延戰術，如：「我幫你查一查，其他地方是不是比較便宜」、「其他同學也有買過嗎？要不要去問問看他們覺得好不好用？」、「我們先回去考慮一個星期，如果還是很想要，我們再討論。」或鼓勵孩子存夠錢再來買，有時孩子只是三分鐘熱度，真正存到足夠的錢，可能又沒那麼想要了。

自己出錢

讓孩子掏出自己的零用錢購買，促使孩子更認真思考這個商品是否值得自己花錢擁有。

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情境二．用餐

讓孩子付帳，認識錢幣、珍惜食物

出外用餐，不妨讓孩子嘗試付帳，除了讓孩子認識錢幣，也在付帳過程中，了解吃一頓飯需要花費的金額，培養孩子對於價格的概念，才不會造成孩子「吃米不知米價」的窘境。

等到孩子年紀更大一些，也能訓練孩子算帳，如：吃一碗麵50元，媽媽給我100元，所以店家應該找回50元。馬哈老師提到，許多店家看到小孩付帳，通常會給予稱讚，當孩子得到「數學很好」、「自己付帳很厲害」等正面回饋，自然對算數、付帳充滿自信與成就感。

另一方面，孩子點了一碗麵結果剩了半碗，就相當於25元，爸媽也能藉此機會讓孩子知道，浪費食物就是浪費錢，從而學會珍惜。

情境三．存錢

親子版365存錢法

365存錢法，顧名思義就是每天存錢，第一天存1元，第二天存2元，每天都比前一天多存1元，直到365元為止，每年將可存到6萬6,795元，但對於孩子來說，一天的零用錢不可能達到365元，因此馬哈老師與兒子將此存錢法稍做調整，改為孩子一天存10元、媽媽一天存50元，存到一年時，將總金額平分，孩子只要每天持之以恆存錢，平均下來等於每天多獲得20元，以高額回饋為誘因，吸引孩子主動儲蓄。

這樣的存錢法不但能教孩子存錢，也是小資爸媽零負擔儲蓄的妙招，想像一天若存50元，一年下來即是近兩萬元的不小數目。

情境四．領錢

了解銀行功能，以及勞務換取報酬的概念

看到爸媽結帳時總是拿出一張信用卡，有些孩子以為只要有想要的東西，都能用信用卡支付，或者認為沒錢了就到自動櫃員機領，因此爸媽領錢時，也能一併解釋，信用卡裏之所以有錢，是因為爸媽每天辛勤賺錢，付出勞務才能賺到這些錢。

在此同時，介紹「銀行」這個機構，說明銀行的功能、可以到銀行做甚麼、為甚麼要去銀行，以及要如何在銀行擁有自己的戶口。

口頭講解之外，最好的方法是直接擔任孩子的第一間銀行，馬哈老師分享，她曾和兒子提議：「如果從每個月零用錢撥出40元，存進「父母銀行」，媽媽每個月就會多給你10元。」慢慢灌輸孩子儲蓄、利息的概念。

情境五．一日媽媽體驗

由孩子管理與分配預算

由孩子分配家中成員的支出項目，準備幾張便條紙，讓家中成員條列自己一天的花費，再由孩子發錢給家人，孩子就知道，每個人每天需要的花費，也給孩子機會編列家中預算，當需求超出預算時，與家人討論哪些是需要，哪些只是想要。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：金錢教育把握5大生活情境，親子對話融入「金錢意識」，默默讓孩子學會不浪費錢、好好存錢】