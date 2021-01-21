子女常「賴貓」承諾過不算數？5點教出守信用子女單靠堅持不足夠…

撰文： 媽媽寶寶 最後更新日期： 2021-01-21 13:09

爸媽對於孩子總會有一些底限，而孩子們則是不斷嘗試突破爸媽底限、越挫越勇，因為只要一旦成功，讓爸媽說話不算話好像很容易，想要的似乎也更容易得到了？

父母需「堅持」5點助孩子改善耍賴、不守信用的情況 （點擊了解）：

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想相信孩子可以，最後總是後悔

台灣兒童發展醫學專家王宏哲在facebook專頁分享，有一位媽媽來詢問，說她教孩子時覺得最困難的是不知道到底該不該相信小孩，常常心軟開放了一些福利，最後孩子反而無限上綱要求，弄到最後都在罵「早知道就不要答應你！」，真的讓人非常的生氣。

例如媽媽帶孩子去買個文具，跟他說不要現在打開、回家以後再看，但孩子說就看一下就好，媽媽覺得好吧那就給你看一下，結果想不到孩子得了便宜卻不守信用，開完1個又想接着要開第2個，不給他開就鬧脾氣，最後罵他不遵守約定他更生氣。媽媽問我說，真的很後悔一開始選擇相信他，到底做錯了甚麼？難道一開始就要拒絕？

5個育兒小貼士，父母下次就這麼做

王宏哲表示：「遇到這種情況真的會進退兩難，因為一方面想給孩子機會，才選擇相信孩子；可是另一方面，孩子就是做不到自己答應的事情，這幾乎是每家孩子都會發生的。

王宏哲也整理出幾個小建議，給父母們作為參考：

1. 給孩子的指令一定要明確

答應孩子一件事時，一定要很明確的跟他約定再幾分鐘、或還可以幾次，不可以隨隨便便跟他們說「好啦好啦！就再一次。」，這樣孩子一定會鑽漏洞。

2. 小心孩子當下是亂答應

大人雖然有訂規範，但孩子當下如果沒有認真在聽就隨便答應你，這個契約對孩子來說是無效的，這也是很多孩子耍賴的原因，他們常覺得「我又沒有答應你！」，而大人卻覺得「你明明剛剛有說好」，所以要好好跟孩子討論約定，才能開放一些小確幸給他。

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3. 跟孩子強調守信用的重要性

平常要跟孩子強調「說到做到」才能得到更多信任，也要提醒孩子父母都有說到做到，讓他有一個學習的典範。不能都等到孩子不遵守約定才教信用，因為孩子很容易覺得沒面子而生氣。

4. 帶着孩子一起訂處罰

如果你的孩子常說話不算話，那你在答應孩子任何條件前，就要同時跟孩子一起訂出處罰，當孩子違反時規定，父母就可以跟他說「這是你跟我一起訂的處罰」，這樣做，孩子比較不會認為是大人單方面的要求，反省的機會比較大。

5. 耍賴當下給具體建議取代氣話

孩子反悔時，大人不要常常講出氣話，例如「早知道就不帶你出來了」、「早知道就不買給你了」、「帶你出來玩你還這様」...這些都是讓孩子沒台階下的話，只會讓孩子更爆炸。

父母可以給具體的建議，例如「遵守一次約定就可以多兩次機會！」、「遵守約定可以得到一次奬勵！」，具體的建議能讓情緒當機的孩子有方向可遵循。

不能堅持的大人，孩子往往也不聽話

王宏哲提醒各位父母，最後還有一件很重要的事，就是大人千萬別弱掉，當大人很明確的訂下了規矩，而且孩子也答應了，大人就不該因為心軟而去破壞建立的規矩。「多多注意喔！不能堅持的大人，往往說的話孩子都不會聽，你們說是不是呢？」

身為男寶媽的小編，也時常為因為心軟而被小夥子吃死死，有時堅持得住，放手讓兒子一直哭再慢慢講道理，有時則妥協用他喜歡的東西轉移注意力，也許是因為這樣，無形中成為沒有說到做到的大人，各位爸爸媽媽們，再一起努力吧！

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【本文獲「媽媽寶寶(或bobo小天才)」授權轉載，原文：父母常陷入相信孩子又被傷害的困境，能否「堅持」是關鍵！】